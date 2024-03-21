"Расти, доченька!": Лилия Ребрик показала фото выписки из роддома с маленькой Адель

Ребрик рассказала, что ее третья дочь уже провела свою первую ночь дома. А еще показала фотографии, на которых с новорожденной Аделью знакомится ее большая семья.

Украинскую телеведущую и актрису Лилию Ребрик выписали из роддома вместе с новорожденной дочерью Адель. Об этом событии Ребрик написала на своей странице в социальной сети Instagram.

В своем новом посте Лилия обратилась к своей новорожденной дочери, которую назвали Адель, и рассказала, что сегодня малышка провела свою первую ночь дома в кроватке, которую выбирала вся семья, и рядом с любящими родителями и сестричками. Также телеведущая поделилась тем, как прошла выписка из роддома.

"Вчера был такой эмоциональный день: встречали с весенними цветами, улыбками, смехом. Желали счастья и мира, а нам — терпение. И я уверена, все обязательно сбудется, ведь мы теперь — большая, дружеская команда", — написала Ребрик.

Актриса также поблагодарила персонал в клинике, в которой рожала своего третьего ребенка. Лилия Ребрик заверила, что именно благодаря врачам, которые окружили ее уходом и заботой, она могла спокойно наслаждаться первыми минутами и часами своего материнства.

"Расти, доченька, будь счастлива! Узнавай мир и люби жизнь. У нас впереди — очень-очень длинная счастливая дорога", — написала телеведущая пожелание своей третьей дочери.

Лилия Ребрик поделилась и фотографиями как с выписки, та и из дома, в который впервые привезли новорожденную Адель. На одной их них Лилия стоит в белом платье и держит в руках розовую коробку с цветами. Рядом стоит ее муж Андрей Дикий и держит на руках новорожденную дочь. Рядом с отцом стоят две старшие дочери Лилии. При этом старшая девочка обнимает младшую сестру. Также на фото присутствуют дедушка и бабушка маленькой Адель.

А на втором снимке Лилия и Андрей отвечают на вопросы журналистов. Мужчина все также держит сверток с ребенком на руках, а актриса стоит рядом с ним с букетом тюльпанов.

Лилия Ребрик показала эксклюзивные кадры с выпиской из роддома Фото: Лилия Ребрик/ Instagram Лилия Ребрик показала эксклюзивные кадры с выпиской из роддома Фото: Лилия Ребрик/ Instagram

Телеведущая поделилась и первыми фото младшей дочери дома. На первом из них средняя дочь Лилии держит на руках маленькую сестричку. Сама актриса стоит позади в платье нежно-зеленого оттенка и придерживает маленькую Адель, чтобы девочка случайно не выронила ребенка из рук. Рядом с ней стоит старшая девочка, которая обнимает отца.

На втором фото Лилия сфотографирована в окружении дочек. Две старшие девочки с нежностью и удивлением смотрят на свою маленькую сестричку.

Лилия Ребрик показала первые минуты маленькой Адель в "семейном гнезде" Фото: Лилия Ребрик/ Instagram Лилия Ребрик показала первые минуты маленькой Адель в "семейном гнезде" Фото: Лилия Ребрик/ Instagram

Кроме того Лилия Ребрик показала еще одну групповую фотографию, сделанную в стенах дома. На снимке Андрей Дикий держит Адель на руках. Рядом с ним по правую руку стоит Лилия, а по левую — старшая дочь. Среднюю девочку обнимает Лилиия. За спиной у Андрея — дедушка и бабушка новорожденной.

Групповой снимок семьи телеведущей Лилии Ребрик, сделанный у нее дома Фото: Лилия Ребрик/ Instagram

Напомним, в начале февраля Ребрик назвала составляющие утра во время беременности. Телеведущая сообщила, что ее идеальное утро начинается с небольшой разминки после того, как она проснулась. Какие именно физические упражнения выполняет Ребрик, она не уточнила. После этого актриса позволяет себе стакан теплой воды для нормализации пищеварения и питательный завтрак.

А в конце октября 2023 года Лилия Ребрик раскрыла детали своей беременности. Телеведущая поделилась о своем самочувствии во время беременности. Как оказалось, у знаменитости был токсикоз, как и предыдущие две беременности.