6 цветов в одежде, которые придают любому ансамблю дорогой вид

Правильно подобранные вещи определенных цветов позволят выглядеть дороже и роскошнее.

Чтобы выглядеть роскошно и стильно, не обязательно тратить последние деньги на брендовые вещи. Придать ансамблю дорогой вид помогут правильные цветовые решения. Шесть цветов, которые способны любой ансамбль удорожить, рассказал ресурс Why What Were.

Желтая охра

Желтая одежда и аксессуары всегда возвращаются в теплое время года, но подобрать правильный оттенок сложно. Часто это может выглядеть слишком элегантно, а иногда и слишком ярко. Однако бледно-маслянистый желтый — идеальный шикарный баланс.

Фото: WITH NOTHING UNDERNEATH

Оливковый

Яркий зеленый цвет, возможно, является одним из главных трендов года, но с точки зрения классических весенних цветов оливковый находится на своем месте. Этот оттенок сочетается со многими другими оттенками, благодаря чему он считается довольно универсальным.

Фото: @MONIKH

Экрю

Экрю – это бледный серовато-желтый оттенок, который находится где-то между бежевым и цветом слоновой кости. На подиуме минималистичный цвет слоновой кости широко использовался в роскошных брендах, включая The Row, Valentino и JW Anderson. Менее резкие, чем чисто белые тона, – первый шаг в переходе палитры от темной к светлой. Чтобы выглядеть на миллион, выбирайте total-look.

Фото: GHOST

Ярко-красный

Ярко-красные тона повсюду, и это – не мимолетная тенденция. Аксессуары, обувь, костюмы в этом цвете оживят ансамбль и придадут ему благородства.

Фото: REFORMATION

Светло-синий

Хотя оттенки синего актуальны круглый год, весной 2024 они будут выглядеть свежо. Вместо кобальтовых и ультраярких оттенков обратите внимание на более светлые тона, чтобы сделать свой наряд более изысканным.

Фото: @leasy_inparis

Коричневый

На первый взгляд кажется, что нет ничего, что привязывало бы коричневые оттенки к весне. Однако они нейтральные и просто шикарно смотрятся в мягком солнечном свете. Он мягче черного, а это означает, что такой цвет сочетается со всеми оттенками, которые вы только можете придумать. Как и оливковый цвет, коричневый тоже можно использовать в нескольких оттенках для одного ансамбля.

Фото: H&M

