Брижит Макрон снялась для обложки со значимым для себя мужчиной, но это не муж (фото)

Первая леди Франции согласилась на фотосессию с дизайнером любимого бренда Louis Vuitton. Брижит Макрон отдает предпочтение нарядам этого бренда для появления практически на всех общественных мероприятиях.

Жена президента Франции Брижит Макрон снялась с дизайнером Louis Vuitton Николя Жескьером и попала на обложку французского журнала Madamе Figaro. Ее разместили на официальной странице медиа в социальной сети Instagram.

На снимке, который украсил обложку французского журнала, Жескьером и Макрон предстали в схожих образах. Оба выбрали для съемок сочетание черных брюк с белыми рубашками (дизайнер ограничился белой футболкой) и джинсовыми куртками. Николя отдал предпочтение классической модели, а вот у Брижит на куртке присутствовали карманы на замках, замки на рукавах, а также черные акцентные пуговицы.

"С 2017 года между первой леди и художественным руководителем Louis Vuitton установились тесные отношения", — подписала редакция журнала опубликованный в социальной сети снимок.

Также медиа пообещало своим читателям большое интервью с Брижит Макрон и Николя Жескьером.

Николя Жескьер и Брижит Макрон на обложке французского Madame Figaro Фото: Эмануэле Скорчеллетти

Как пишет медиа Vanitatis, с тех пор как Бриджит начала свою карьеру в качестве первой леди Франции вместе со своим мужем Эммануэлем Макроном, ее преданность бренду Louis Vuitton стала одной из отличительных черт индивидуального стиля. Она с самого начала был очарован творениями художественного руководителя бренда. Первая леди Франции выбирает одежду от Louis Vuitton практически на все свои публичные выходы (хотя в какое-то время СМИ утверждали, что Брижит просто берет их на прокат).

Напомним, несколько ранее Макрон впервые прокомментировал слухи о поле своей жены. Французский лидер признался, что слухи о личной жизни его жены Брижит больно ударяют также и по нему. Макрон добавил, что осуждает людей, распространяющих их.

Также СМИ писали о том, что дочь Брижит Макрон раскрыла подробности романа матери с учеником. Когда 39-летняя Брижит начала отношения с 15-летним Эммануэлем, ее трое детей столкнулись с давлением общества. Больше всего переживала Тифен Озьер, которой на тот момент исполнилось всего 10 лет.