Три главные ошибки при декоре дома комнатными растениями: мнение эксперта
Правильная расстановка, соответствие цветочных вазонов общему декору и другие вещи помогут упорядочить цветочное разнообразие в доме.
Любители комнатных растений, как правило, не могут остановиться, покупая все новые и новые растения для своего дома. В результате жилье превращается в настоящий оазис, и владельцу этих "джунглей" приходится запоминать графики полива разных растений, искать дополнительные площади, чтобы их разместить и решать еще немало задач. Какие три ошибки чаще всего делают любители комнатной зелени, и как их избежать, рассказал Кристофер Гриффин, специалист по растениям и автором книги "Ты растешь, девченка!".
Вам не хватает разнообразия
"Выбирайте зелень разных форм, размеров и текстур. Разнообразный дисплей добавляет визуальный интерес", – говорит Гриффин.
Заполните свое пространство множеством растений, требующих одинакового ухода (например, потос, паук и монстера), и вам не придется запоминать миллион случайных графиков полива.
Вы упускаете из виду вертикальное пространство
Гриффин предлагает воспользоваться вертикальным пространством. Попробуйте разместить красивые горшки на книжных полках и расставить по всему дому ампельные растения.
"Подвешенные к потолку или закрепленные в кашпо на стенах висячие растения экономят пространство на полу, а также привлекают внимание, превращая ваше жилое пространство в пышный зеленый оазис", — говорит Гриффин.
Правильно подбирайте вазоны
"Рассмотрите материалы, цвета и формы, которые соответствуют вашему общему декору", — говорит Гриффин.
Подумайте: стальные контейнеры с порошковым покрытием в современном пространстве или терракотовые контейнеры, расписанные вручную, в традиционной комнате. Обязательно выбирайте горшки с дренажными отверстиями и соответствующими блюдцами, чтобы корни не загнивали от избытка воды.
Ранее Фокус писал, как правильно поливать комнатные растения.