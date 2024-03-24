Три главные ошибки при декоре дома комнатными растениями: мнение эксперта

Правильная расстановка, соответствие цветочных вазонов общему декору и другие вещи помогут упорядочить цветочное разнообразие в доме.

Любители комнатных растений, как правило, не могут остановиться, покупая все новые и новые растения для своего дома. В результате жилье превращается в настоящий оазис, и владельцу этих "джунглей" приходится запоминать графики полива разных растений, искать дополнительные площади, чтобы их разместить и решать еще немало задач. Какие три ошибки чаще всего делают любители комнатной зелени, и как их избежать, рассказал Кристофер Гриффин, специалист по растениям и автором книги "Ты растешь, девченка!".

Вам не хватает разнообразия

"Выбирайте зелень разных форм, размеров и текстур. Разнообразный дисплей добавляет визуальный интерес", – говорит Гриффин.

Заполните свое пространство множеством растений, требующих одинакового ухода (например, потос, паук и монстера), и вам не придется запоминать миллион случайных графиков полива.

Разнообразие растений делает помещение интереснее Фото: freepik

Вы упускаете из виду вертикальное пространство

Гриффин предлагает воспользоваться вертикальным пространством. Попробуйте разместить красивые горшки на книжных полках и расставить по всему дому ампельные растения.

"Подвешенные к потолку или закрепленные в кашпо на стенах висячие растения экономят пространство на полу, а также привлекают внимание, превращая ваше жилое пространство в пышный зеленый оазис", — говорит Гриффин.

Не забывайте об использовании вертикального пространства Фото: DALL-E/Татьяна Ковальчук

Правильно подбирайте вазоны

"Рассмотрите материалы, цвета и формы, которые соответствуют вашему общему декору", — говорит Гриффин.

Подумайте: стальные контейнеры с порошковым покрытием в современном пространстве или терракотовые контейнеры, расписанные вручную, в традиционной комнате. Обязательно выбирайте горшки с дренажными отверстиями и соответствующими блюдцами, чтобы корни не загнивали от избытка воды.

Подбирайте вазоны, соответствующие общему декору вашего дома. Фото: Getty

Ранее Фокус писал, как правильно поливать комнатные растения.