Подарок фанатам. Рецензия на фильм "Охотники за привидениями: Ледяная империя"

В украинских кинотеатрах начинается показ новой части одной из любимых франшиз многих поколений. К 40-летию с момента выхода первой части поклонники снова увидят любимых героев и не только!

21 марта в кинотеатрах стартует прокат комедийного ужастика "Охотники за привидениями: Ледяная империя" (aka) продолжение двух частей культовой картины 1980-х "Охотники за привидениями" и 1 и 2 частей, а также — сиквел "Охотники за привидениями: Наследники". Фокус побывал на премьере и рассказывает о новом фильме.

Официальный трейлер "Охотники за привидениями: Ледяная империя" 2024

Предыстория новых "Охотников"

На этапе далекого начала 1980-х комедийный актер из Канады Дэн Эйкройд написал сценарий будущего хита 1984 года, куда был приглашен начинающий и еще не слишком известный артист Билл Мюррей (Питер Венкман), которых дополнил в кадре еще один сценарист будущего шедевра от кинематографа Гарольд Рамис (Игон Спенглер). Режиссером же этой милой "вечеринки с привидениями" выступил Айван Райтман. В качестве романтической красавицы в кадр была приглашена Сигурни Уивер, которая на тот момент уже могла похвастать ролью Эллен Рипли в "Чужом".

"Охотники за привидениями: Ледяная империя"

Во время съемок были использованы самые дорогие на момент 1983-го года спецэффекты, а сама картина стала бесспорным победителем в борьбе за симпатии зрителей и критиков: она понравилась абсолютно всем. А Билл Мюррей, исполнивший одну из главных ролей, стал настоящей голливудской знаменитостью.

Самое забавное заключается в том, что создатели фильма пошли на такую же неожиданную и масштабную авантюру, как их герои в первой части комедии: никто не понимал, что из этого получится и можно ли в это вкладываться, но по факту все проснулись знаменитыми!

Вторая часть фильма вышла только в 1989 году и была принята не так радушно. Особенно, как это часто бывает, по ней прошлись критики вопреки позитивному мнению зрителей. Похоже, мы готовимся снова увидеть такую же картину: критики против, зрители — за!

Далее об "Охотниках" на долгие годы забыли и не решались снимать новые части комедийного блокбастера, пока не создали женскую версию сюжета в 2016 году. Впрочем, "эмансипированная" история провалилась в прокате.

Далее последовал полноценный сиквел культовой франшизы и воплотился под названием: "Охотники за привидениями: Наследники". В фильме зрителю предложили познакомиться с прямыми наследниками физика Игона Спенглера (актер и сценарист Гарольд Рамис умер в 2014 году и не мог дополнить великолепную четверку охотников. Тогда сценаристы заменили его героя целой семьей наследников — его дочерью Келли, а также внуками Фиби и Тревором). Обновленный сюжет был тепло принят и был обречен на продолжение.

О чем фильм "Охотники за привидениями: Ледяная империя"

Семья Спенглеров переехала из Саммервилля в Нью-Йорк вместе с учителем Гэри Груберсоном, который стал отчимом для Фиби и Тревора. Бывший член команды "охотников", доктор Уинстон Зеддемор, купил для наследников Спенглера пожарную часть из первого фильма, обеспечив им идеальные декорации и условия стать настоящими преследователями привидений. И это очень своевременно: над Нью-Йорком нависла страшная опасность в виде ледяного демона библейских масштабов, пожирающего пространство.

"Охотники за привидениями: Ледяная империя"

В фильме использовано огромное количество грандиозных спецэффектов, но главное совсем не в этом. Фанатов франшизы ожидает эффектный сюрприз: они будут рады встрече с оригинальными "охотниками" — Питером, Рэйем и Уинстоном и даже их забавно ворчливой секретаршей Жанин. Великолепная четверка из 1980-х примкнет к команде наследников Спенглера и создаст великолепный коктейль из великолепного экшена и трогательной ностальгии (Спойлер: призрак женщины в библиотеке тоже на месте).

Дэн Эйкройд забрал себе роль коллекционера-антиквара древностей, существующих во власти потусторонних сил, Билл Мюррей все так же бьет током парней, которые ему несимпатичны, во время исследований психики. Кажется, что герои немного иронизируют над своими же персонажами 40 лет спустя. Они серьезны, но не совсем, ведь всем понятно, какой эпизод, на какую реакцию зрителя рассчитан сценаристами и главное — какого зрителя. Конечно же — на фаната, который знает сюжет "от и до".

"Охотники за привидениями: Ледяная империя"

Другими словами, присутствует интуитивная уверенность в успехе новой картины франшизы, ведь для нее есть все составляющие: пасхалки для фанатов, ностальгический саундтрек, культовые герои, пережившие не одну реинкарнацию в виде персонажей игр и мультфильмов, симпатичные наследники и очень качественный и страшный ледяной демон. То есть создателям удалось главное — снова создать фильм на стыке жанров — комедии и ужастика, как и в первых частях.

Конечно же, картине не избежать критики и критиканов. ""Охотники за привидениями" еще не в загробной жизни, но, возможно, они находятся в чистилище. Была ли когда-нибудь франшиза с таким сильным кризисом идентичности? Ледяная Империя швыряет все к стене, чтобы посмотреть, не прилипла ли слизь. Есть несколько занимательных эпизодов, но настоящий страх на этот раз, похоже, остался за кадром. Пытаясь перестраховаться, прогибаясь под тяжестью собственного наследия, "Охотники за привидениями" сами бегут в страхе", — пишет Empire.

Но и симпатиков у фильма немало, даже из числа критиков: "Будьте уверены, "Ледяная империя" — это заметное улучшение "Наследников" — забавное, глупое и немного пугающее, с карманами, полными всяких безделушек ручной работы, и периодическими экскурсами в царство псевдомифологии и парапсихологии. Ну, как в оригинальных "Охотниках за привидениями". В какой-то момент режиссер Гил Кенан и соавтор сценария Джейсон Рейтман (сын покойного Айвана Рейтмана, снявшего оригинал), похоже, вспомнили, что "Охотники за привидениями" были детищем Дэна Эйкройда, рожденным из-за пожизненного интереса к паранормальным явлениям, — отозвался Independent.

Так, если посчитать и вывести "среднее арифметическое", можно сказать, что даже ворчащие критики отнеслись к фильму с некоторой симпатией и ностальгией. Можно сделать вывод, что даже их непробиваемый скепсис тронула небезуспешная попытка старой команды вернуться в дело: у создателей получилось красивое нескучное кино, делающее отсылки к мистике, ностальгии и добрым семейным традициям. И кстати! Это как раз тот фильм, на котором уместно громко есть попкорн: атмосфера располагает!

Ранее Фокус писал рецензию на фильм "Я, "Победа" и Берлин".