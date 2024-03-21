Дочь Милы Йовович появилась на обложке корейского глянца: чем она удивила (фото)

Для нескольких вариантов обложки Эвер Андерсон пришлось сменить несколько образов. Она предстала перед фотографом как в классическом тренче, так и в спортивных шортах в сочетании с голубой рубашкой.

Эвер Андерсон — дочь голливудской актрисы Миллы Йовович — появилась на обложке глянца Harper's Bazaar Корея. Фотографии девушка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

В своей публикации Эвер Андерсон поблагодарила редакцию журнала, а также итальянский бренд одежды Miu Miu, который стилисты выбрали ей для фотосессии.

"Спасибо, что представили меня на обложке глянца. И спасибо талантливой команде, с которой было так приятно работать!" — написала девушка.

Для нескольких вариантов обложки дочери Миллы Йовович подобрали разные образы. На одном из фото она предстала в тренче в коричневых оттенках, сшитом из ткани, напоминающей замшу. Он был украшен элегантным логотипом бренда. Для этого снимка Эвер распустили ее светлые волосы и зачесали их на правую сторону.

Эвер предстала в тренче в коричневых оттенках, сшитом из ткани, напоминающей замшу Фото: everanderson/ Instagram

Эвер Андерсон также попробовала себя в образе драматической героини. Девушку одели в клетчатую рубашку, которая составила ансамбль с черным с черным жакетом. Волосы Эвер собраны в гладкую прическу. А в макияже визажисты сделали акцент на бровях, подчеркнув их темным карандашом.

Эвер Андерсон также попробовала себя в образе драматической героини Фото: everanderson/ Instagram

Кроме того дочь Миллы Йовович сняли в неформальной обстановке, что добавило ее образу легкости, повседневности и динамичности. На фото Эвер делает гимнастическое упражнение, опираясь одной рукой на кулер с водой и держа в другой стакан для воды. Черный жакет, шорты и голубая рубашка у модели от бренда Miu Miu. А повседневная модель сандалий — от Riviere. Для этого образа стилисты сделали девушке винтажную высокую прическу, из которой две выбившиеся пряди обрамляют лицо.

Дочь Миллы Йовович сняли в неформальной обстановке Фото: everanderson/ Instagram

Напомним, в начале сентября 2023 года мы писали о том, что 15-летняя дочь Миллы Йовович украсила обложку глянца. Эвер Андерсон идет по стопам звездной матери, снимаясь в фильмах и появляясь на страницах известных журналов.

Также Фокус писал о выходе в свет Миллы Йовович и ее 15-летней наследницы.