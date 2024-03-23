Верховный вождь, парашютист и художник: 15 малоизвестных фактов о короле Чарльзе ІІІ (фото)

Прежде чем стать королем, Чарльз дольше всех в британской истории, в течение 70 лет, готовился к роли монарха. В его биографии есть совершенно неожиданные факты.

Король Великобритании Чарльз ІІІ всегда находился под пристальным вниманием общественности. Он человек достаточно творческий, образованный и экономный. Информация не только о монархе, но и членах королевской семьи изложена на сайте Букингемского дворца.

Коронация Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

Конечно, не вся жизнь Чарльза ІІІ проходит на виду и есть немало интересных фактов, о которых мало кто знает, вот некоторые из них:

Король Чарльз ІІІ или Карл ІІІ, полное имя — Чарльз Филипп Артур Джордж, родился в Букингемском дворце 14 ноября 1948 года в 21:14, его вес составлял 7 фунтов 6 унций (3,345 кг — ред.). Его крестили 15 декабря 1948 года. Чарльз стал наследником (следующим в очереди на престол) в возрасте трех лет в 1952 году, а в 2017 году — самым долгоправящим принцем Уэльским. Король был первым наследником престола, получившим университетское образование. Он изучал археологию и антропологию на первом курсе Кембриджского университета, а далее переключился на историю. Его Величество также провел семестр в Университетском колледже Уэльса, изучая валлийский язык, который до сих пор остается остается "живым языком", им владеют около 20 % населения Уэльса. В школе Чарльз играл на фортепиано, трубе и виолончели. Он продолжал играть на виолончели, будучи студентом Кембриджа, выступая на симфоническом концерте оркестра Тринити-колледжа 4 декабря 1967 года. Король командовал тральщиком HMS Bronington в 1976 году во время службы на Королевском флоте. Его Величество был первым членом королевской семьи, успешно прошедшим курс обучения в парашютном полку, прежде чем в 1977 году он был назначен главнокомандующим этого полка. В 2011 году королю, как принцу Уэльскому, масаи Танзании присвоил титул "Хранитель коров" в знак признания его фермерской работы. На тихоокеанском острове Вануату Его Величеству в 2018 году был присвоен титул Мал Менарингману (Верховный вождь). В честь короля также была названа лягушка: Hyloscirtus Princecherlesi или Великолепная древесная лягушка принца Чарльза. Будучи принцем Уэльским, Его Величество стал президентом или покровителем более 800 благотворительных организаций и инициатив. Его Величество — писатель. Он написал "Старик из Лохнагара", основываясь на историях, которые он рассказывал своим младшим братьям, когда они росли. Король также написал книги о мире природы и окружающей среде, в том числе "Гармонию" и "Изменение климата, книга эксперта по божьим коровкам". Король — прекрасный художник. Его акварель анонимно была представлена ​​на летней выставке Королевской академии 1987 года ​​​. В 1975 году Его Величество стал членом "Магического круга" — общества сценических фокусников, основанного в Лондоне в 1905 году, после прохождения специального курса. Его Величество представил прогноз погоды на BBC. Это произошло во время посещения студии BBC Scotland в 2012 году. Король часто проводит церемонии посадки деревьев. После посадки каждого дерева Его Величество дружески трясет ветку, желая всего наилучшего.

Напомним, 19 марта Фокус писал об отношениях Чарльза ІІІ с племянницей Зарой. Они всегда демонстрировали очень теплые отношения. Король сыграла роль в выборе имени Зары.