Охотятся и привлекают внимание: почему коты так любят сбрасывать предметы со стола

Котов и кошек любят за их независимый характер, мурлыкают и очаровательные выходки. Но владельцы кошек часто гадают, что заставляет их питомцев сбрасывать вещи на пол.

Некоторые кошки ласковые, другие отстраненные. Некоторые любят прыгать и играть, а другие предпочитают прятаться вне поля зрения хозяев. Это лишь некоторые из многих превратностей жизни с кошками. Но есть определенные постоянные вопросы, которые волнуют всех владельцев, независимо от того, какой характер у их кошки. Например, почему кошки так много спят? Почему кошки мяукают, или мурылкают? Почему кошки мнут подстилки, или даже колени своих хозяев. И почему многие так любят сбрасывать вещи со столов и тумбочек? Об этом пишет Reader's Digest.

В доме, где есть кошки, которые любят баловаться, сбрасывая вещи на пол, хозяева уже подготовлены к неожиданностям и ничего не оставляют там, куда могут дотянуться их питомцы. Но почему они это делают? Хотя по этому вопросу не проводилось много научных исследований, у экспертов по кошкам есть свои собственные теории.

Это питает их стремление к охоте

Специалист по поведению кошек Памела Мерритт, автор книги "Путь кошек: как использовать их инстинкты, чтобы тренировать, понимать и любить их", отмечает, что инстинкт "играть-добыча" существует у всех кошек, по крайней мере, в некоторой степени. Уровень этого влечения представляет собой смесь кошачьих генов и опыта ранней жизни. Более сильный инстинкт добычи может привести к тому, что кошка будет использовать лапы, чтобы опрокидывать предметы, чтобы попытаться узнать больше об окружающей среде.

Это привлекает внимание

Также кошки могут сбрасывать вещи, чтобы привлечь ваше внимание. Ведь скорее всего, когда вы видите, что ваша кошка направляется к столу, или тумбочке, вы быстро реагируете, — отмечает Рита Брэнсон Боуман, эксперт по поведению кошек. Таким образом, с точки зрения кошки, все идет по плану: она действует, а вы реагируете и занимаетесь только ею.

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"Любой вид человеческого внимания доставляет удовольствие кошкам, которые хорошо взаимодействуют со своими хозяевами, будь то смех, взгляд или замечание", — говорит Селия Хэддон, специалист по поведению кошек.

Как отучить кошку перестать опрокидывать вещи?

Не существует надежного способа заставить кошек вообще перестать сбрасывать предметы, но есть несколько способов хоть чуть-чуть отучить их от этого.

Перестаньте уделять кошке внимание, когда она что-то опрокидывает.

Если ваш котенок опрокидывает вещи, чтобы привлечь ваше внимание, постарайтесь не обращать на него внимания. Лучший способ — отвернуться и сосредоточить внимание на чем-то другом. "Не смотрите. Ничего не говорите, не смейтесь. Направьте свой взгляд куда-нибудь в другое место", — советует Хэддон.

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Имейте в виду, что кошки — настойчивые существа, поэтому они могут продолжать опрокидывать вещи. Хэддон советует людям набраться терпения: "Это может занять недели, а не несколько дней, но в конечном итоге кошка обнаружит, что такое поведение не вознаграждается".

Награждайте кошку за другое поведение

Попробуйте научить их другому способу привлечь ваше внимание и вознаграждайте их за это.

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"Если вы хотите, чтобы ваша кошка спокойно сидела, например, на своей подстилке, уделяйте ей внимание взглядом, словесной похвалой и время от времени угощайте ее", — объясняет Меррит. И советует поощрять кошку играть иначе: прыгать в пустые картонные коробки и обратно. "Начните с того, что бросьте немного еды в пустую коробку, а затем, когда кошка прыгнет, наклонитесь и покажите свой восторг! Большинству кошек это нравится", — говорит эксперт.

Не давайте кошке скучать

Кошкам скучно, если им нечего делать, и в этом они схожи с людьми. Хэддон советует каждый день играть со своими питомцами и чередуйте игрушки, чтобы они не скучали.

Если вы кормите кошку сухим кормом, попробуйте задействовать игрушки, в которые можно прятать лакомства.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, как приучить кошек играть в игру "принеси". Психологи по поведению животных говорят, что кошки так же, как и собаки, любят играть со своими хозяевами, но только устанавливают свои правила