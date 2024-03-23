Коридор затмений 2024: чего ждать от магического периода с 25 марта по 8 апреля

Это время, когда нужно сохранять спокойствие и невозмутимость. И тщательно избегать конфликтов.

С 25 марта по 8 апреля начинается коридор затмений. В 2024 году их будет несколько: первый коридор затмений случится уже через несколько дней, а второй — осенью. Фокус расскажет, что нам принесет это астрологическое событие, которое пробудит негативные эмоции, но вместе с тем подарит возможность кардинально изменить свою жизнь.

Весенний коридор затмений начнется с полутеневого Лунного затмения, когда осуществляется переход Девы в Весы, и продлится вплоть до Солнечного затмения: до 8 апреля 2024 года.

Стоит отметить, что коридор затмений – это всегда сложный период. С одной стороны, в этот момент проявляются все самые проблемные точки, собранными нами в прошлом, а с другой – это время когда вы можете явно увидеть совершенные ошибки и решить, как их исправить.

Непростой период коридора затмений будет отмечен ретроградным Меркурием, который активируется с 1 апреля 2024 года.

Стоит помнить, что астрологи называют 2024-й годом кармы: всем воздастся за все, что они делали в последние годы. И эти процессы затронут даже политику.

Обычно люди в этот период становятся излишне вспыльчивы и не сдерживают эмоции. Легко разгораются конфликты: как личные, так и мировые.

Особенности коридора затмений

Именно во время коридора затмений появляется все то, что можно назвать самыми проблемными точками: конфликты, недопонимания, осложнения в реализации планов. В это время лучше не пытаться довести все до идеала, потому что этот сценарий скорей всего не сработает.

В подобные моменты необходимо запастись терпением и быть готовым к немедленному реагированию на возникающие проблемы. Но нельзя затягивать с выбором, потому что в противном случае с 1 апреля вместе с приходом ретроградного Меркурия, все проблемы, на которые надо было реагировать, станут более масштабными.

С 1 по 8 апреля будьте готовы к некоторому обострению. И отложите решение самых важных моментов на потом, поскольку предсказать, как будут развиваться события – невозможно.

Если с 25 марта по 1 апреля все происходящие вещи являются отражением ранее совершенных нами же действий, то с 1 по 8 апреля всем придется столкнуться с трудностями и невезением. Главное, соблюдайте спокойствие, не реагируйте на неприятности слишком остро и помните, что они являются временными.

Что делать в коридор затмений с учетом ретроградного Меркурия

По возможности избегайте неприятностей и постарайтесь "подстелить соломки", где придется: заправьте машину, меньше пользуйтесь лифтом, отложите важные деловые встречи. Не принимайте важных решений и просто постарайтесь переждать это время, чтобы выйти из него без потерь.

Коридоры затмений приносят с собой множество конфликтов, так что к компромиссу в этот период прийти не получится. Поэтому оставьте переговоры на потом и избегайте споров.

Но для тех, кто занимается мистическими практиками – это еще и интересное время. Ведь в последнюю неделю коридора затмений они будут видеть ярче и глубже некоторые вещи.

Помните, что в дни солнечных затмений нельзя начинать что-то новое, успеха вы не добьетесь. С точки зрения астрологии это неудачное время для сделок, новых проектов и даже для смены образа. Лучше не делать финансовых вложений и не отправляться в путешествия. Лучше наведите дома порядок и постарайтесь не покидать его. Лучше проведите это время в комфорте.

Кроме того, лучше отказаться от взаимодействия с другими людьми, сократив его до необходимого минимума, побыть в одиночестве, провести время в медитациях и духовных практиках.

И любой может использовать этот период, чтобы легко исключить из жизни все ненужное: избавиться от вредных привычек, разорвать неудобные отношения, уволиться с надоевшей работы. Используйте предстоящий период с умом, и тогда он точно обернется во благо.

Напомним, ранее Фокус писал о том, каким трем знакам Зодиака повезет этой весной.