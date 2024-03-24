Лунное затмение 25 марта 2024 года: прогноз для всех знаков Зодиака от Анжелы Перл

Уже завтра, 25 марта, состоится лунное затмение в знаке Весов, которое окажет влияние на все знаки Зодиака. Больше всех его ощутят Овны, Близнецы, Весы и Водолеи.

Это должно быть хорошее затмение, ведь все аспекты будут в порядке, а планеты хорошо смотрят на это затмение, поэтому для большинства людей оно проиграется хорошо — как возможность или завершение чего-то, что должно было давно закончится. Астролог Анжела Перл рассказала, чего от затмения ожидать каждому знаку Зодиака.

Овен

У вас это затмение произойдет в седьмом доме гороскопа — это дом отношений з другими людьми. Сильнее остальных затмение почувствуют Овны, которые родились в период с 22 по 28 марта. Возможны перемены в отношениях, новости от вашего партнера или партнерши, романтическая встреча или новый этап в отношениях. Также возможны выгодные деловые сделки и выигрыши судебных дел. Для Овнов в этом затмении что-то придет к финальной точке.

Телец

У вас по затмению проигрывается шестой дом гороскопа — он связан с работой, здоровьем и домашними животными. Какая-то ситуация на работе закончится или же возможны перемены на рабочем месте, но все останется на том же уровне. По здоровью может произойти быстрая трансформация к лучшему. Если у вас что-то не в порядке, то это затмение вскроет это, и ситуация удачно решится.

Близнецы

У вас по затмению проигрывается пятый дом гороскопа — дом любви. Вас ждет новый этап в личной жизни — возможны романтический знакомства, свидания, переход на новый уровень отношений. Также возможно зачатие ребенка или же новости, связанные с вашими детьми. Еще может созреть какая-то творческая идея, что будет очень хорошо для вашей карьеры.

Рак

У вас это затмение произойдет в четвертом доме гороскопа — это дом недвижимости, места жительства, а также родителей. Могут случиться перемены, связанные с жильем или переездом, также ждите новостей от ваших сожителей. В ближайшее время вы примите какое-то важное решение по поводу ваших детей, семьи или родственников. Также возможен ремонт. Любое решение, которое вы сейчас примите — надолго.

Лев

У вас по затмению проигрывается третий дом гороскопа — это сектор общения, знакомств, контактов. Затмение сулит вам завершение какой-нибудь сделки, контракта или соглашения, что-то вы будете подписывать (желательно успеть до 28 марта). Может понадобиться совет юриста. Внимательно проверяйте все цифры, суммы и документы. Также затмение может означать для вас важную поездку или путешествие.

Дева

У вас это затмение произойдет во втором доме гороскопа — это дом финансов. Затмение может поменять что-то в вашей денежной сфере — это касается заработной платы или имущества. Могут поступить интересные предложения или сделки, которые принесут финансовую выгоду. Также это затмение может означать завершение проекта, который принесет вам выплаты. Возможно, вам придется назначать себе цену как специалисту.

Весы

Лунное затмение произойдет в вашем знаке, Весы, а значит вас коснется больше всего. Особенно тех, кто родился с 24 по 30 сентября. Это явление принесет ясность в вашу жизнь, прольет свет на ваши планы и ваши намерения. Что-то завершится в вашей жизни или вы примите решение закончить деловые или личные отношения с кем-то — это будет нужно для прогресса и улучшений в вашей жизни. У свободных Весов вероятна романтическая встреча. Также возможна смена имиджа и вашего отношения к себе.

Скорпион

У вас это затмение произойдет в двенадцатом доме гороскопа — это самый тайный сектор гороскопа, хотя для вас затмение будет удачным. Оно может всколыхнуть какие-то воспоминания о прошлом. В это затмение что-то станет явным, что поможет вам отпустить сложную ситуацию. Отношения на расстоянии могут закончиться. Также возможно, что вы встретите своего психолога и займетесь терапией, медитациями или духовным очищением.

Стрелец

У вас по затмению проигрывается одиннадцатый дом гороскопа — это дом друзей. Затмение может принести перемены в дружеских отношениях — ваши друзья могут переехать, окружение может поменяться. Вы можете обрести новых друзей в каком-то людном месте — день рождения, кафе, конференция или социальные сети. Также возможны перемены в браке, а также вероятны новости, связанные с детьми.

Козерог

У вас это затмение произойдет в десятом доме гороскопа — это дом карьеры и работы. Может произойти поворотный момент в вашей карьере, связанный в каким-то достижением. Собеседования на новую работу будет успешным. Вас будут с чем-то поздравлять. Также ваш статус может поменяться на более высокий. Смена профессии тоже возможна. Также перемены могут произойти в жизни вашего отца в период затмения.

Водолей

У вас по затмению проигрывается девятый дом гороскопа — это дом поездок и всего, что связанно с заграницей. Возможны путешествия, которые существенно повлияют на вашу жизнь. Также вероятен переезд, получение гражданства, смена места обучения. Могут произойти события, связанные со вторым браком в вашей жизни. Ожидайте новостей от ваших детей или внуков.

Рыбы

У вас это затмение произойдет в восьмом доме гороскопа — это дом финансов. Затмение может поменять что-то в вашей финансовой сфере — это касается заработной платы или какой-то финансовой помощи. Могут прийти легкие деньги. Возможно завершение совместного бизнеса. Также это затмение может означать завершение проекта, который принесет вам выплаты.

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