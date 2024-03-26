90-летняя Джоан Коллинз раскрыла свое секретное средство от похмелья (фото)

Актриса выглядит просто потрясающе в своем преклонном возрасте. Она заявила, что выпивает только в компании.

Британская актриса Джоан Коллинз, которая до сих пор любит выпить стаканчик-другой, утверждает, что ее двухэтапный распорядок дня является ключом к выздоровлению от страшного похмелья, сообщает The Sun .

Звезда "Династии" обязательно пьет тонны воды во время и после ночного питья, чтобы не болела голова по утрам, а также проводит целый день в постели.

После десятилетий вечеринок и общения Джоан наверняка является той, кому можно доверять, когда дело доходит до кое-каких знаний о похмелье. В беседе с журналистами она сказала: "Как мне вылечить похмелье?" Тонны и тонны воды и оставайтесь в постели как можно дольше! Я пью только в компаниях и между ними выпиваю стаканы воды — это мой секрет".

Личная жизнь

Джоан Коллинз пять раз была замужем. Ее первым мужем был ирландский актер Максвелл Рид, с которым она была вместе с 1952 по 1956 год. Позже у нее была связь с Сидни Чаплином, братом Чарли Чаплина, Артуром Лоу и Уорреном Битти, который был моложе ее на 4 года. В 1963 году она вышла замуж за певца и актера Энтони Ньюли. Она родила от него сына и дочь, а в 1971 году они развелись. В третий раз она вышла замуж в 1973 году за руководителя студии "Apple Records" Рона Касса, который стал отцом ее дочери. Они развелись в 1983 году. Джоан, спустя два года, вышла замуж за шведского певца Питера Холма. После их скандального развода в 1987 году Коллинз на время покинула США и вернулась в Лондон. Ее пятым мужем году стал театральный менеджер Перси Гибсон, который моложе Джоан на 31 год. Пара связала себя узами брака в лондонском отеле Claridge's в феврале 2002 года. Родом из Перу, Перси — голливудский продюсер, известный прежде всего как продюсер фильма "Кто хочет стать миллионером".

Джоан Коллинз с пятым мужем Перси Гибсоном Фото: Getty Images

Восхищаясь своим мужем, Джоан рассказала: "Он обо всем позаботится. Он заботится о моих детях и обо всех наших финансах. Он любовь всей моей жизни. Это отличный брак, прекрасные отношения".

Джоан, которая в своей книге "За подплечниками" называет Перси "лучшим любовником, который у меня когда-либо был", вспоминает, что поначалу их отношения были платоническими. Она объяснила: "Сначала мы с Перси стали действительно хорошими друзьями. Итак, у нас была эта связь. Мы действительно знали друг друга. И отдельные ванные комнаты — это ключ к успеху! Хотя нам очень повезло. Я знаю, что это не то, что может иметь каждый".

Напомним, 18 января Фокус писал, что 90-летняя Джоан Коллинз рассказала о секретах красоты. Звезда сериала "Династия" появилась на последней церемонии "Эмми". И выглядела просто потрясающе в своем преклонном возрасте.