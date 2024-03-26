Певица alyona alyona похоронила близкого человека (фото)

Украинская исполнительница поехала в Барышевку, чтобы похоронить подругу Светлану. Вместе с ней она когда-то училась в Переяславе.

Украинская реп-исполнительница alyona alyona провела в последний путь значимого человека — свою подругу. Об этом девушка рассказала в сторис на своей странице в социальной сети Instagram.

Реперша написала, что остановилось сердце ее подруги — 32-летней Светланы. Причиной смерти молодой женщины стали осложнения после перенесенной операции. Родные Светланы приняли решение хоронить ее в Барышивке (Киевская область).

"Доброе утро. Незапланированно еду в Барышевку из-за похорон моей подруги", — такой подписью исполнительница сопроводила свое фото в сторис.

На снимке alyona alyona одета в оливковое худи и темную куртку. Исполнительница показала себя подписчикам без макияжа. Ее лицо на фото выражает грусть.

"Мы со Светланой вместе учились в Переяславе, учились в параллельных классах… Так сложилось, что в 32 года, после осложнений после операции она умерла", — уточнила она.

alyona alyona рассказала о смерти подруги, с которой когда-то вместе училась Фото: Скриншот

Напомним, несколькими днями ранее мы писали о том, что у alyona alyona появились новые проблемы со здоровьем. Исполнительница, которая будет представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2024", в марте заболела дважды. Причиной плохого самочувствия певица назвала проблемы с гормонами и слабый иммунитет.

Также мы сообщали о том, что телеведущая Татьяна Высоцкая рассказала о смерти свекрови, которая жила в оккупации. Свекровь Татьяны Высоцкой пробыла в столице две недели и умерла. Теперь свекор живет в столице рядом с ними.