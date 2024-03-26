Том Круз начал съемки в "Миссия невыполнима - 8" (видео)

Том Круз надеется, что последняя часть франшизы оправдает потраченные средства кассовыми сборами. Предыдущая картина, "Миссия невыполнима-7" провалилась в прокате.

61-летний американский актер Том Круз продемонстрировал отличную форму на съемках фильма "Миссия невыполнима-8". Его заметили проносящимся мимо здания парламента в Вестминстере в центре Лондона, пишет The Mirror. На нем был черный плащ, темные брюки и белая рубашка со следами бутафорской крови на воротнике.

Голливудская знаменитость первой величины сейчас работает над последней частью франшизы-блокбастера. Он играет Итана Слейтера, высококвалифицированного полевого агента и оперативника Отряда невыполнимой миссии. Уайтхолл, Парламентская площадь и Вестминстерский мост превратились в поле битвы во время съемок, поскольку Итана преследует безжалостная армия и полиция по знаковым местам. Туристическая точка, в которую входит башня с часами Биг-Бен, была оцеплена на время съемок, на кадрах были видны огни, камеры и полицейский.

Круз прилетел в Великобританию из Тампы, штат Флорида, на своем частном самолете, а затем его сфотографировали садящимся в черный вертолет, который доставил его на съемочную площадку последней части "франшизы.

К Тому присоединилась звезда "Короны" Ванесса Кирби, которая исполняет роль Аланны Мицополис. Эсай Моралес воплотит на экране персонаж антагноиста Габриэля.

"Миссия невыполнима 8" в настоящее время не имеет названия, но, скорее всего, будет называться "Миссия невыполнима: Смертельная расплата, часть вторая", поскольку это прямое продолжение первой части, выпущенной в 2023 году.

Последний фильм франшизы оказался хуже по кассовым сборам по сравнению с предыдущими, несмотря на все попытки Тома "вытянуть" ее. В частности, его очень тревожил тот факт, что "Оппенгеймер" затмил его картину. Опасения были не беспочвенны: фильм Кристофера Нолана собрал в прокате почти на $400 миллионов долларов больше, чем "Миссия невыполнима: Смертельная расплата".

Серия фильмов "Миссия невыполнима", начинающаяся в 1996 году, основана на одноименном телесериале 1966 года. На прошлой неделе съемочная группа снимала эпизоды на автостраде M25. Восьмикилометровый участок автострады перекрыт в обоих направлениях из-за снесения моста недалеко от Суррея. На его месте установлена новая переправа в рамках проекта модернизации стоимостью 317 миллионов фунтов стерлингов.

Съемки фильма "Миссия невыполнима" проходили возле участка дороги между развязками 10 и 11, который закрывался в 21:00 в пятницу вечером и оставался закрытым до понедельника.

Ранее Фокус писал, что Том Круз расстался с россиянкой Эльсиной Хайровой после непродолжительного романа.