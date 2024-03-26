Энн Хэтэуэй рассказала, почему отказалась от алкоголя и как пережила выкидыш (фото)

Первоначально актриса приняла решение перестать пить в январе 2019 года ради своего 3-летнего сына. Сейчас Энн с мужем Адамом Шульманом воспитывают двоих детей.

Американская актриса, лауреат премии "Оскар" Энн Хэтэуэй рассказала о том, как сложно пережила выкидыш в 2015 году. Много лет назад она приняла решение бросить пить и избавиться от других вредных привычек. Это стало частью трансформации ее личного здоровья, сообщает Vanity Fair.

41-летняя актриса призналась, что выпивка в какой-то момент стала ее проблемой, хотя ей не нравилось состояние опьянения.

"В глубине души я знала, что это не для меня. Если у вас на что-то аллергия или анафилактическая реакция, вы не будете с этим спорить. Поэтому я перестала с этим спорить. Это путь, который каждый должен пройти сам. Мой личный опыт показывает, что мне стало лучше", — призналась звезда.

Первоначально она приняла такое решение в январе 2019 года ради своего 3-летнего сына. "Я перестала пить, потому что мое питье было проблемой. Я отказалась от этого, потому что то, опьянение приводит к похмелью и в этом была проблема. Мое последнее похмелье длилось пять дней. Когда я дойду до того этапа своей жизни, когда у меня будет достаточно места для похмелья, я снова начну пить, но это произойдет только тогда, когда мой ребенок уйдет из дома", — поделилась Энн.

Кроме этого, актриса заявила, что не питает обиды на родителей, которые время от времени выпивают. "Я просто хочу прояснить это: большинству людей не обязательно совершать такие экстремальные поступки. Я не думаю, что пить — это плохо. Ради сына я этого не делаю. Но это не моралистическая позиция", — объяснила она.

В своем интервью Хэтэуэй рассказала, что в 2015 году у нее случился выкидыш. Во время беременности актриса была погружена в работу, выступая в шестинедельном шоу под названием Grounded.

"С первого раза у меня не получилось (рождение ребенка — ред.). Я играла в спектакле, и мне приходилось рожать на сцене каждый вечер", — поделилась она. "Было слишком сложно держать это в себе, когда я была на сцене и притворялась, что все в порядке. Мне пришлось скрывать реальность…", — добавила она.

В марте 2016 года у нее родился первый ребенок от мужа Адама Шульмана. Сейчас у пары двое сыновей: семилетний Джонатан и трехлетний Джек.

Энн Хэтэуэй с мужем Адамом Шульманом Фото: Getty Images

Звезда сериала "Рэйчел выходит замуж" также приняла решение максимально исключить из своей жизни другие вредные привычки, например, свести к минимуму использование социальных сетей.

"Я во многом выбираю свой образ жизни ради поддержания психического здоровья. Я перестала участвовать в вещах, которые, как я знаю, истощают. На самом деле у меня нет отношений с самим собой в Интернете", — отметила Энн.

Ранее, 12 января, сообщалось, что Энн Хэтэуэй замечена на редком свидании с мужем. Звезда фильма "Дневники принцессы" и кинопродюсер стали гостями торжественной церемонии награждения National Board Of Review Awards.