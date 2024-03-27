В леггинсах и топе: Кендалл Дженнер продемонстрировала свою подтянутую фигуру (фото)

Модница позировала в пустом автосалоне. Знаменитость и ее мама сотрудничают с компанией Alo Yoga.

Американская модель, актриса и светская львица Кендалл Дженнер продемонстрировала свою великолепную фигуру и повседневный стиль, опубликовав 26 марта новую серию снимков, сообщает Daily Mail.

28-летняя модель вышла в спортивной одежде в рамках рекламной компании Alo Yoga, с которой она сотрудничает с 2021 года. Ветеран подиума продемонстрировала свой подтянутый живот в сером топе-бюстгальтере с круглым вырезом и паре леггинсов до колен. Темные каштановые волосы Дженнер были уложены мягкими локонами, которые ниспадали на плечи. Она нанесла легкий макияж, подчеркнув губы темно-розовой помадой. Свой образ знаменитость дополнила солнцезащитными очками в черной оправе. У нее была черная спортивная сумка, а на ногах — черные балетки.

"@alo @alo @alo", — написала она рядом с фотографиями. Модница позировала в пустом автосалоне со своим Mercedes-Benz SLR McLaren.

"Красивая!" — популярный комментарий среди ее поклонников, однако многие отрицательно отозвались о ее балетках. "Эти туфли ужасны", — написали несколько человек.

Ее мама, 68-летняя Крис Дженнер, в ноябре стала партнером спортивной компании Alo и в тот же день, 26 марта, опубликовала снимки, представив новый образ. Под пастельно-голубой спортивный костюм Крис надела кроссовки и носки с логотипом Alo. "Весна в моем @alo", — написала она рядом с фотографиями.

Несколько поклонников обвинили ее в редактировании снимков с помощью искусственного интеллекта.

"Какой генератор ИИ вы использовали?", — спросил один человек. "Знаменитости больше не обязательно должны присутствовать для этой рекламы. Похоже, это все искусственный интеллект", — заявил другой.

Ранее, 18 декабря прошлого года сообщалось, что Кендалл Дженнер разошлась с бойфрендом после года отношений. Знаменитости имеют напряженные графики и изначально понимали, что они вместе не надолго.