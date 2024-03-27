Как выглядит девушка с самыми длинными ногами в мире (видео)

Свой титул американка удерживает уже четвертый год. Она рекомендует высоким женщинам не стесняться своего роста, а принять его и гордиться им.

Мэйси Каррин из Сидар-Парка, штат Техас, которой недавно исполнился 21 год, и уже три года подряд она удерживает звание самой длинноногой женщины в мире, о чем говорится в Книге рекордов Гиннеса.

При росте 186 сантиметров ее левая нога длиной 135,267 см, а правая – 134,3 см. Таким образом ее ноги фактически составляют 60% от общего роста.

Все родственники девушки относительно высокие, но именно Мэйси является самой рослой из них .

Наличие таких длинных ног имеет как преимущества, так и проблемы, включая реакцию окружающих.

"Надо мной никогда не издевались из-за моих ног… Надо мной издевались, потому что я была выше всех. Примерно на втором курсе меня просто перестало волновать, что обо мне думают люди. Как только я перестала волноваться, на меня уже ничего не влияло", – говорит американка.

Хотя ей может быть трудно пройти через определенные дверные проемы, сесть в машину или правильно подобрать одежду, ее длинные ноги также дают ей множество преимуществ, особенно когда дело доходило до игры в волейбольной команде ее средней школы.

Мэйси впервые осознала, что у нее ноги длиннее среднего, еще в 2018 году, когда кто-то спросил ее, хочет ли она пару леггинсов на заказ, после того, как девушка не смогла найти ни одной подходящей ей пары.

Затем она заинтересовалась, может ди претендовать на официальный титул в Книге рекордов Гиннеса за самые длинные ноги в мире (женские, и она таки установила мировой рекорд.

Теперь она призывает всех, кто думает побить рекорд, "не позволять никому передумать, просто действовать".

Сейчас она довольно популярна в социальной сети TikTok, а также в Instagram и любит снимать видеоролики, подчеркивающие ее рекордные качества. Девушка обожает обувь на каблуках и часто демонстрирует стильные образы.

Ранее Фокус писал, что немецкая модель удлинила ноги на рекордные 14 сантиметров.