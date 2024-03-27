Дочь Клинта Иствуда, 30-летняя Франческа, показала великолепную фигуру в купальнике (фото)

Она, как и ее знаменитые родители, актриса. Многим поклонникам Франческа напоминает Мишель Пфайффер в молодости.

Дочь Клинта Иствуда, Франческа Иствуд, выглядела как голливудская кинозвезда на новых фотографиях в Instagram, опубликованных в понедельник, 25 марта, сообщает Daily Mail.

30-летняя актриса, чьей матерью является 71-летняя звезда "Титаника" Фрэнсис Фишер, была одета в красный цельный купальный костюм. Сверху она небрежно накинула розовую рубашку. Красавица распустила волосы и накрасила губы розовой помадой.

Однако фолловеры отметили, что она похожа на другую большую звезду. Многие сочли, что она похожа на Мишель Пфайффер в эпоху ее "Опасных связей". "Она могла бы сойти за дочь Мишель", — сказал один фанат, а другой добавил: "Она, как героиня фильма "Лицо со шрамом 2" прямо сейчас!". Другой сказал: "Это создает атмосферу Мишель Пфайффер".

Франческа родилась в Реддинге, Калифорния, в августе 1993 года. В 2013 году Иствуд завоевала звание "Мисс Золотой Глобус". В 2017 году вместе со своей матерью Фрэнсис Фишер снялась в эпизоде сериала "Фарго". Она звезда кино и телевидения, наиболее известна своими ролями в таких фильмах, как "Парни из Джерси", "Последняя девчонка", "Преступники и ангелы", "Убежище" и "Старый".

Ее мама Фрэнсис Луиза Фишер — признанная критиками актриса, наиболее известная по роли суровой мамы Кейт Уинслет в "Титанике". Она начала свою карьеру в театре, которую продолжила в кинематографе. Фрэнсис снялась в фильме "Непрощенный" 1992 года с Клинтом и в "Каникулы" 2020 года с Эммой Робертс.

Отец Франчески, 93-летний Клинт начал свою карьеру в вестерне "Сыромятная кожа". И он снимался в вестернах "Повесьте их высоко" (1968) и "Преступник Джози Уэльс" (1976). Затем он сыграл полицейского Гарри Каллахана в пяти фильмах "Грязный Гарри" на протяжении 1970-х и 1980-х годов. Среди последних работ — "Гран Торино", "Мул" и "Плач мачо". Награды Иствуда включают четыре премии Американской киноакадемии.

По отцу Франческа имеет четырех сводных сестер: Кимбер Тенис, Элисон, Кэтрин Ривз и Морган; а также братьев Кайла и Скотта.

17 ноября 2013 года она вышла замуж за Джордана Фельдштейна. Свадьба состоялась в Лас-Вегасе, однако брак продлился всего неделю. Сейчас актриса воспитывает сына Тайтен Рэйт Иствуд от бойфренда Александра Рэйта.

Актриса Франческа Иствуд Фото: instagram.com/francescaeastwood

Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось, что 93-летний Клинт Иствуд появился на публике впервые за долгое время. Сейчас ветеран Голливуда снимает фильм "Присяжный № 2" в Джорджии.