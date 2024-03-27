Стала известна дата визита принца Гарри в Великобританию, появление Меган под вопросом, — СМИ

Служба в честь Игр непокоренных была подтверждена в соборе Святого Павла. Пока неизвестно, приедут ли Меган Маркл и дети, принц Арчи и принцесса Лилибет.

Принц Гарри выступит на службе в честь 10-й годовщины Игр непокоренных, которая пройдет в соборе Святого Павла 8 мая, сообщает Express.

Издание утверждает, что в копии официального расписания Собора Святого Павла указано, что Игры непокоренных состоятся в среду, 8 мая, в 17:00 и принц Гарри и Меган Маркл указаны в качестве гостей в официальном порядке, а герцог Сассекский собирается выступить на службе.

"Даты и детали держатся в секрете, но служба по случаю 10-й годовщины Игр непокоренных теперь подтверждена в соборе Святого Павла 8 мая. И Гарри, и Меган указаны в качестве гостей, и запланирована речь, но все еще остается вопрос, появится ли Меган. Ее имя записано карандашом (будет уточнено)", — утверждает инсайдер.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

39-летний Гарри запустил игры еще в марте 2014 года на арене Copper Box в Лондоне, чтобы почтить память раненых военнослужащих и женщин, и в настоящее время ведет "переговоры на правительственном уровне" о том, чтобы снова провести их в Великобритании.

Источник добавляет, что лондонская служба, посвященная 10-летнему юбилею, рассматривается "как мягкий толчок для Гарри и Меган, чтобы они начали возвращаться в сознание Британии".

Принц Гарри с семьей Фото: Archewell Foundation

"Это событие рассматривается как очень важная часть реабилитации Гарри и Меган. Это рассматривается как важное событие, которое почти соответствует тому, что предпринял бы действующий член королевской семьи. Это достойное дело, в котором Гарри является ключевым послом, и это станет хорошей отправной точкой для Сассексов для восстановления отношений с королевской семьей и британским народом одновременно", — цитирует слова инсайдера британское издание.

Напомним, 8 марта сообщалось, что принц Гарри и король Чарльз предприняли "маленькие шаги" к восстановлению отношений. Принц Гарри был благодарен за возможность поговорить напрямую со своим отцом. Он надеется в будущем видеть свою семью как можно чаще.