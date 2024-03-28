Певица Бьорк снялась для глянца в "голом" платье: как оно выглядит (фото)

Исландская актриса и певица для съемок выбрала образ из весенней коллекции Джона Гальяно от кутюр 2024 года для Maison Margiela. Его уже признали самым знаковым платьем года.

58-летняя Бьорк — певица, композитор, актриса и муза модных дизайнеров — снялась в дебютной фотосессии для Vogue Scandinavia. Медиа на своем официальном сайте уже опубликовало снимки, сделанные фотографом Видаром Логи.

Икона исландской музыки для своего дебютного появления выбрала платье, которое журнал уже назвал "самым знаковым платьем года". Оно состоит из прозрачного тюлевого комбинезона телесного цвета, надетого поверх корсета, стягивающего талию. Образ был взят из весенней коллекции Джона Гальяно от кутюр 2024 года для Maison Margiela. Согласно пресс-релизу Maison Margiela, коллекция Гальяно была вдохновлена "изнанкой Парижа". В частности — "вуайеристскими портретами ночных гуляк во французской столице, сделанных фотографом Брассаем.

В Vogue Scandinavia напомнили, что первую пластинку 58-летняя Бьорк выпустила, когда ей было 11 лет. Мировая известность к ней пришла в 1990-х. Она записала 11 дисков, снялась в нескольких фильмах. За роль в картине Ларса фон Триера "Танцующая в темноте" знаменитость была названа лучшей актрисой на Каннском кинофестивале.

Саму Бьорк ее возраст не смущает и она открыто говорит о нем с медийщиками.

"Вся эта придумка с возрастом — ложь. Наступают моменты, когда тебе пять лет. В один день ты умен, в другой — глуп. Сейчас я чувствую себя мудрой. Это случается нечасто, но случается. Есть моменты, когда я чувствую себя очень глупой. Мне бы хотелось подступиться к любому возрасту в любое время, к любой зрелости", — сказала актриса.

Напомним, несколько ранее Пенелопа Крус снялась в "горячей" фотосессии накануне 50-летия. Для создания запоминающегося образа стилисты выбрали для Пенелопы Крус вещи от Mugler, Versace и Chanel. А для макияжа использовали легкие естественные оттенки косметики.

Кроме того мы писали, что Николь Кидман снялась для ELLE. Оскароносная актриса предстала перед фотокамерами в различных образах, которые ей подобрали стилисты. Кидман примеряла как ассиметричное красное платье, подчеркнувшее ее фигуру, так и строгий черный пиджак, визуально расширяющий плечи.