Крисси Тейген в черном мини-платье посетила новый отель Донателлы Версаче в Макао (фото)

Модель была приглашена в Palazzo Versace. Ее муж Ледженд спел "All Of Me" на торжественном открытии отеля.

Знаменитая американская модель 38-летняя Крисси Тейген 25 марта поделились фотографиями и видео из нового отеля знаменитого модельера Донателлы Версаче Palazzo Versace в Макао, сообщает Рeople.

Для гламурного выхода модель выбрала черное мини-платье, которое сочетала с небольшой белой сумочкой и босоножками с прозрачным верхом на высоких каблуках бренда Versace. Она показала себя отдыхающей в шезлонге на открытой площадке отеля. Модель распустила свои шикарные темные волосы и нанесла легкий макияж. Тейген также поделилась видео, на котором она и ее муж Джон Ледженд гуляют рука об руку в отеле под звуки классической музыки.

45-летний Ледженд был одет в розовое пальто с клетчатым узором и черные брюки. Затем на последнем снимке Тейген была изображена в длинном светлом плаще, осматривая территорию отеля.

"Спасибо невероятной @donatella_versace за то, что пригласила нас в свой прекрасный новый отель в @grandlisboapalace Macau!", — написала мать четверых детей.

Комментируя пост своей жены, Ледженд оставил три смайлика в виде сердца. Музыкант также поделился снимками из Palazzo Versace, на котором он позирует с 69-летней Версаче.

"Спасибо @donatella_versace за то, что пригласили нас на прекрасное празднование открытия Palazzo Versace Macau! Мы провели замечательные выходные!", — написал он.

Тем временем Версаче также поделился постом, в котором Ледженд поет "All Of Me" на торжественном открытии.

"Это чудесно собрать так много друзей на таком особенном мероприятии. Я знаю, что Palazzo Versace Macau продолжит этот теплый прием для каждого гостя, который придет в гости", — прокомментировала праздничное открытие отеля модельер.

