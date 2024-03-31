Яйца и кролики: откуда взялись самые известные Пасхальные традиции и символы

По всему миру существует множество традиционных символов Пасхи. И за каждым стоит интересная, а зачастую и очень древняя история.

Раскрашенные яйца, пасхальные корзины и конечно кролики. Весенний праздник может быть любим как детьми, так и взрослыми, но многие не знают, как происхождение пасхального кролика связано с религиозным праздником или почему мы празднуем Пасху именно так. Об этом пишет Reader's Digest.

Пасха – это один из главных христианских праздников, посвященный воскресению Иисуса Христа. В этом году христиане восточного обряда в Украине отмечают Пасху 5 мая, а христиане западного обряда будут праздновать ее 31 марта.

Это объясняется тем, что католики и православные по-разному определяют даты Пасхи. Пасха привязана не к дате, а к весеннему равноденствию и полнолунию. Католики рассчитывают дату ближе к асторономической, православные — считают равноденствие по Юлианскому церковному календарю, не соответствующему астрономическому. Интересно, но в 2025 году и католики, и православные отметят Пасху в один день. Такое совпадение происходит раз в 3-4 года.

Интересно, что и большая часть пасхальных традиций и символов появилась куда раньше, чем само христианство. Но большинство отмечает это праздник, потому что Пасха является некоей вехой, после которой уже наступает настоящая теплая весна, а там скоро можно ждать и лета.

Раскраска пасхальных яиц

Главным символом Пасхи являются крашеные яйца. В Украине их называют крашанки и писанки. Традиционно их красят натуральными красителями: луковой шелухой, каркаде, свеклой, куркумой.

Крашанки и писанки Фото: wikipedia

Об этом символе, который олицетворяет новизну жизни и рождения и напоминает людям о воскресении Христа, ходит множество легенд. По библейской версии Мария Магдалина подарила пасхальное яйцо императору Тиберию, преподнеся его вместе с вестью о воскрешении Иисуса. Когда император не поверил в весть, яйцо само по себе стало красным.

Пасхальный кролик

Пасхальный кролик – это дохристианская традиция. Связана она с древней языческой традицией чествования богини Эостры (Остары), которая была богиней весны и новой жизни. Кролик считался символом плодовитости и новой жизни. Традиционный фестиваль в честь Эостры обычно проводится весной, и именно в это время обычно размножаются кролики.

Пасхальный кролик Фото: unsplash.com

Мультяшная версия пасхального кролика, который доставляет детям пасхальные корзинки с шоколадом и конфетами, — довольно современное изобретение, популяризированное маркетинговыми кампаниями в 20 веке. В США эта традиция попала вместе с немецкими переселенцами, которые сделали популярными марципановых кроликов. Теперь их делают и из шоколада.

Участие в охоте за пасхальными яйцами

Из всех пасхальных традиций нет ничего лучше охоты за пасхальными яйцами — для детей или взрослых. Взрослые прячут яйца, а дети радостно их ищут. Традиция началась с Мартина Лютера, теолога 15-го века. Радость охоты должна была символизировать радость, которую испытали Мария и Марфа, обнаружив гробницу Христа пустой после его воскресения.

Охота за пасхальными яйцами Фото: Getty Images

В наши дни яйца, скорее всего, будут сделаны из полого пластика и наполнены пасхальными конфетами или игрушками — гораздо более интересный сюрприз, чем сваренное вкрутую яйцо, которое слишком долго простояло на солнце.

Пасхальная корзина

Одна из самых популярных пасхальных традиций — наполнение корзины яйцами — пришла из Германии и была вдохновлена ​​идеями плодородия и весны. Дети строили "гнезда", наполненные травой, в надежде, что пасхальный кролик принесет туда лакомства. В итоге гнезда стали корзинами.

Пасхальная корзина Фото: УНИАН

В Украине традиция пасхальных корзин появилась, потому что именно в них носили в церковь лакомства, чтобы их освятили. И конечно ее украшали вышитыми рушниками и хвастались нарядной выпечкой.

Пасхальный пир

Многие христиане соблюдают Великий пост, 40-дневный период, в течение которого они дают обет воздерживаться от чего-либо скоромного — сахара, алкоголя, мяса, молочных продуктов. Это своего рода очищение в рамках подготовки к Пасхе. Он символизирует 40 дней, которые Иисус постился в пустыне, и завершается роскошным пасхальным пиршеством, обычно в кругу семьи.

Запекание пасхального барашка или ветчины

Большинство традиционных пасхальных ужинов состоят из мяса. И главным блюдом, в зависимости от страны и культуры может быть барашек, карп, ветчина.

Пасхальный пир Фото: Getty Images

Иудеи используют ягненка как символ обещанного Мессии, а христиане называют Иисуса "Агнцем Божьим". Поэтому нередко в центре застолья можно увидеть каре ягненка.

Крестовые булочки

Горячие крестовые булочки и другие виды хлеба, отмеченные символом креста, — это не просто пасхальные традиции; их часто едят и в Страстную пятницу.

Паска (кулич) и творожная паска Фото: Getty Images

На Пасху во всем мире едят разные виды сладкого хлеба, в том числе хорег (Армения), паску (Украина), бабку (Польша), цуреки (Греция) и итальянский пасхальный хлеб.

Пасхальные парады

Это скорей американская традиция. И она довольно новая. Первые пасхальные парады, возможно, и начинались в церквях, но на самом деле они были посвящены моде. Начиная с начала 1800-х годов богатые христиане Нью-Йорка надевали свою лучшую одежду, чтобы посетить пасхальные службы, а затем совершали долгую прогулку домой, чтобы продемонстрировать свои модные весенние костюмы и платья.

Пасхальній парад в Диснейленде

Бедняки собирались на обочине, чтобы полюбоваться на обновки, которые были им недоступны. Постепенно это трансформировалось в парады.

Белые лилии

Эти элегантные цветы стали настолько ассоциироваться с праздником, что их назвали пасхальными лилиями. Белый цвет символизирует чистоту, а форма напоминает верующим о трубах, которые возвещают о Втором пришествии Христа.

Белые лилии Фото: Getty Images

Также лилии являются символом непорочности и ими часто декорируют церкви.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как украсить свой дом к Пасхе.