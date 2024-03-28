Календарь красоты на апрель 2024 года: когда лучше делать процедуры

Лунный календарь расскажет про точные благоприятные даты для похода в салон красоты, чтобы эффект от процедуры порадовал. В апреле будет много удачных дат для ухода за собой.

Лунный календарь является главным помощником в выборе дат для посещения салона красоты, ведь результат наших перевоплощений будет нас радовать, если было удачно подобрано лунное время. Астролог Анжела Перл рассказала, когда лучше делать процедуры красоты в апреле 2024 года.

Лунный календарь красоты на апрель 2024 года:

Стрижки и окрашивания волос: 1, 9, 10, 16, 18-20, 28, 29 апреля

Маникюр и педикюр: 4-7, 11-14, 20-23, 28-30 апреля

Удаление пигментных пятен, бородавок: 14-26 апреля

Эпиляция и депиляция: 1-6, 13, 15, 25, 28-30 апреля

Похудение: 4, 8, 9, 18, 21, 22, 25 апреля

Хирургические операции: 3, 6, 7, 9, 13, 14, 21, 22 апреля

Лечение зубов: 14-26 апреля

Астрологи подчеркивают, что в период растущей Луны (9-23 апреля) важно позаботиться о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны. Также астрологи говорят, что полная Луна (24 апреля) влияет на качество сна — не переутомляйтесь и не переедайте в этот день.

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