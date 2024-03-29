Впервые за 100 лет: с разрешения Чарльза ІІІ в армии Великобритании отменили запрет на бороду

Глава армии генерал сэр Патрик Сандерс принял решение отменить эту политику. Король Чарльз подписал соответствующий документ в четверг.

Король Великобритании Чарльз ІІІ 28 марта подписал указ об отмене100-летнего запрета британской армии на ношение бороды, сообщает Еxpress.

Этот шаг был предпринят после того, как опрос военнослужащих и резервистов показал, что "подавляющее" большинство считает, что солдатам следует разрешить носить бороды.

Глава армии генерал сэр Патрик Сандерс принял решение отменить эту политику, объявив, что изменения вступят в силу немедленно. Согласно новой политике, разрешена только "полная борода" длиной от 2,5 до 25,5 мм. По правилам не допускаются искусственные цвета, волосы должны быть подстрижены на шее и скулах, не должно быть пятен или неравномерного роста.

В видеоролике, объясняющем новые правила, прапорщик 1-го класса Пол Карни рассказал солдатам, что их бороды будут подлежать проверке и должны содержаться в чистоте.

Он сказал: "Наши стандарты не могут упасть. Армия пользуется репутацией профессионалов и умных людей среди наших союзников и британской общественности. Мы должны поддерживать эту репутацию, продолжая выглядеть как можно лучше".

Прежняя позиция армии контрастировала с позицией Королевского флота, который позволял морякам носить густые бороды и усы при условии, что у них есть согласие своего командующего. Персонал Королевских ВВС также смог отрастить бороды после изменения правил одежды Королевских ВВС в 2019 году.

Напомним, 25 марта сообщалось, что принц Джордж получил очаровательный подарок от дедушки короля Чарльза ІІІ. Король порадовал своего внука принцу Джорджу. Это место когда-то любили в детстве его отец принц Уильям и дядя принц Гарри.