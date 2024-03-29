Достроят через 140 лет: собор Гауди в Барселоне хотят завершить в 2026 году

Знаменитый Саграда Фамилия, самый известный долгострой в мире, собираются достроить. Но только через два года.

Знаменитый храм Саграда Фамилия в Барселоне, или Искупительный храм Святого Семейства, спроектированный Гауди, и который строят с 1882 года, вероятно, достроят в 2026 году. Ожидается, что часовня Успения будет построена в 2025 году, а Башня Иисуса Христа будет построена в 2026-м. Так утверждают в организации, отвечающей за управление объектом, пишет CNN.

Антонио Гауди, каталонский архитектор, чьи работы можно увидеть по всей Барселоне, спроектировал знаменитую церковь. Он представлял, что структура будет состоять из 18 башен веретенообразной формы, каждая из которых является отсылкой к разным библейским фигурам: Иисусу, Деве Марии, 12 апостолам и четырем евангелистам. К моменту смерти Гауди в 1926 году Храм Святого Семейства был готов всего на 10–15 процентов, включая склеп, трансепт и часть стены апсиды. Могила самого Гауди находится под собором.

Храм Саграда Фамилия строится с 1882 года Фото: Instagram Basílica de la Sagrada Família

В конце 1930-х годов, гражданская война в Испании замедлила строительство. За это время большая часть проектов и моделей здания Гауди была уничтожена. В последующие годы Саграда Фамилия использовала сохранившиеся и реконструированные материалы, а также интерпретации оригинальных проектов.

Саграда Фамилия в 1927 году Фото: Instagram Basílica de la Sagrada Família

Несмотря на то, что Саграда Фамилия еще не была завершена, в 1984 году она была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 2010 году Папа Бенедикт XVI освятил ее для религиозного поклонения. Интересно, но строительство велось незаконно более 100 лет. Городской совет Барселоны с опозданием выдал разрешение на строительство только в 2019 году. На тот момент проект был завершен примерно на 70 процентов, поэтому в последующие годы бригады работали довольно быстро.

Саграда Фамилия

После завершения строительства Саграда Фамилия станет самой высокой церковью в мире, опередив в этом титуле немецкий Ульмский собор. Башня Иисуса Христа, этот последний компонент, будет иметь высоту 566 футов и ее украсит четырехконечный крест высотой 56 футов.

Впрочем, Саграда Фамилия в лесах уже стала своеобразной достопримечательностью Барселоны. Так что к ее новому облику туристам и местным жителям придется привыкнуть.

Напомним, в Париже тем временем продолжается восстановление Собора Парижской Богоматери. Самый известный храм французской столицы сильно пострадал в пожаре 2019 года.