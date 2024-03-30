Переход на летнее время в 2024 году: куда и когда крутить стрелки

В этом году на летнее время нужно перейти 31 марта в 3:00 на один час вперед (то есть поменять с 3:00 на 4:00).

Когда и куда переводить стрелки часов в 2024 году

В 2024 году на летнее время нужно перейти 30 марта в 3:00 на один час вперед (то есть поменять с 3:00 на 4:00). Поэтому утром 31 марта мы будем спать на час меньше. Стрелки традиционно переводят в воскресенье, чтобы не создавать сильных неудобств посреди рабочей недели.

Электронные девайсы (компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны) перейдут на новое время автоматически. А вот кнопочные телефоны и механические часы все же нужно будет перевести вручную.

Зачем переходить на летнее время?

Существует несколько причин для введения перехода на летнее время. Одна из основных — экономия энергии. Перевод часов вперед летом позволяет лучше использовать свет дневного времени, что снижает потребление электроэнергии для освещения вечером. Также этот механизм направлен на улучшение комфортности и безопасности: утренний свет позволяет людям вставать и начинать день раньше, что может способствовать более продуктивной деятельности и снижению аварийности на дорогах.

В 2020 году парламент пытался избавиться от перехода на "зимнее" и "летнее" время, но тогда этот законопроект не набрал нужного количества голосов.

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