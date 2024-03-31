27-летняя звезда сериала "Леденящие душу приключения Сабрины" разбился на мотоцикле

Из-за гибели актера Чанса Пердомо приостановлен выпуск сериала "Поколение V", где он играл одну из главных ролей.

Звезда сериалов "Поколение V" и "Леденящие душу приключения Сабрины", британо-американский актер Чанс Пердомо умер в 27-летнем возрасте, разбившись на мотоцикле. Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на представителя погибшего. Детали ДТП не раскрываются, но известно, что никто больше не пострадал.

Чанс Пердомо, чернокожий латиноамериканец, родился в Лос-Анджелесе, но вырос в Саунтгемптоне (Англия). О славе он начал мечтать еще в два года, заявив маме, что хочет стать первым чернокожим президентом США и сыграть в кино. Об этом сам Чанс рассказал журналистам на церемонии вручения премии BAFTA в 2019 году.

Пердомо некоторое время изучал право, прежде чем в 2017 году ему предложили роль в сериале BBC "Хетти Фезер". Он был номинирован на премию BAFTA как лучший актер в фильме BBC "Убит своим долгом" 2018 года, а также удостоился награды BAFTA "Британский прорыв" в 2019м за роль в сериале Netflix "Леденящие душу приключения Сабрины". Он сыграл Эмброуза Спеллмана в сериале Netflix "Леденящие душу приключения Сабрины". Его персонаж приходился двоюродным братом Сабрине Спеллман, которую сыграла Кирнан Шипка.

Фото Чанса в соцсети за два дня до смерти Фото: hance_perdomo/instagram

В одном из интервью Пердомо признавался, что кино помогло ему избежать очень многих неприятностей.

"Я всегда ввязывался в драки, пока не вложил всю свою энергию в актерское мастерство. Потом мои оценки улучшились, и я стал президентом студенческого союза. До этого я был похож на Эмброуза, который был настолько подавлен. Он не знает, что делать со своей энергией, потому что он в ловушке. В то же время он очень открытый и любящий. Сейчас я отождествляю это больше, чем когда-либо, потому что долгое время вдали от семьи действительно позволяет взглянуть на ситуацию со стороны. Независимо от случая, если я получу звонок по FaceTime или телефонный звонок от мамы или моих братьев, я сразу же подниму трубку. Для Эмброуза на первом месте семья, и я придерживаюсь того же мнения", – говорил актер.

Он очень серьезно относился к своей профессии.

"Нет смысла просто ругаться на кого-то. Но если вы сможете установить с ними эмоциональную связь и заставить их думать за пределами своего периферийного зрения, о чем-то другом, тогда это может изменить точку зрения и, надеюсь, приведет к более постоянным изменениям", – рассуждал Чанс о силе искусства.

В сериале "Поколение V" Пердомо сыграл Андре, студента университета, основанного зловещей организацией Vought International, где супергероям разрешено тренировать свои силы. После того как было объявлено о его смерти Пердомо, создатели шоу и коллеги заявили, что они опустошены внезапной смертью актера. По их словам, Чанс был "обаятельным и улыбчивым, восторженной силой природы, невероятно талантливым исполнителем и, прежде всего, просто очень добрым, милым человеком".

Из-за трагедии производство второго сезона "Поколения V" поставили на паузу.

Уже после смерти Чанса на экраны выйдут несколько проектов с его участием: "После" и "Плохой человек", в котором он снялся с Шоном Уильямом Скоттом и Робом Ригглом.

Ранее Фокус писал, что отчим актера Мэтью Перри рассказал о вещих словах пасынка накануне смерти.