Благоприятные и сложные дни. Лунный календарь на апрель 2024 года

Фазы Луны считаются важным аспектом, который может оказывать влияние на эмоциональное состояние и поведение человека. Про самые опасные дни в апреля — рассказываем дальше.

Астролог Анжела Перл рассказала, когда в апреле 2024 года Луна будет менять свой статус, а также, какие дни во второй месяц весны будут благоприятными и неблагоприятными для важных дел.

Фазы Луны в апреле 2024 года

Убывающая: с 1 по 7 апреля, с 25 по 30 апреля;

Новолуние: 8 апреля в 21:21;

Растущая: с 9 по 23 апреля;

Полная Луна: 24 апреля.

Лунный календарь на апрель 2024 года: благоприятные дни

Удачными для важных дел и начинаний в марте считаются такие даты: 4, 11, 25 апреля.

Лунный календарь на апрель 2024 года: неблагоприятные дни

Опасными и неблагоприятными для важных в марте дел считаются даты: 8, 16, 20 число. Также лучше ничего не планировать на 24 апреля — перенесите все дела на другой день.

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