Календарь магнитных бурь на апрель 2024: самые опасные даты

Магнитные бури могут существенно влиять на самочувствие людей. Чего ожидать в апреле метеозависимым людям — рассказываем дальше.

Когда магнитные бури ожидать в апреле?

По данным метеорологов, в апреле произойдет несколько магнитных бурь на Солнце, влияние которых будет ощутимо на Земле. Метеорологи говорят, что они будут разной интенсивности в начале, в середине и в конце месяца:

1-3 апреля — магнитная буря средней силы;

10-11 апреля — слабая буря;

16-17 апреля — буря средней интенсивности;

20-21 апреля — самая сильная в месяце буря.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

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