15-15-15: Дженнифер Энистон рассказала, как эффективно поддерживать здоровье после 50

45 минут тренировок, которые включают в себя занятия на трех разных тренажерах, помогают актрисе держать себя в форме и сохранять энергичность и подвижность.

55-летняя американская актриса и продюсер Дженнифер Энистон остается в прекрасной форме и может похвастаться стройной фигурой и сияющей кожей. Неудивительно, что ее программа тренировок, которую она назвала "15-15-15", стала буквально вирусной в сети и пользуется большой популярностью у женщин старше 50, пишет Hello. Она развивает силу и віносливость, утверждает издание.

В одном из интервью Дженнифер рассказала, что представляет собой ее тренировки. То, что кажется сложным режимом, на самом деле очень просто: актриса следует плану, который включает 15 минут на велосипеде, затем 15 минут на кросс-тренажере и 15 минут на беговой дорожке.

"Прошлой осенью у меня была травма, и я могла заниматься только пилатесом, который мне очень нравится. Но мне не хватало нагрузок", – призналась она и начала после віздоровления тренироваться по упомянутой выше схеме.

По словам личного тренера и основательницы Ladies Who Crunch Нэнси Бест, это "старая школа". Она утвержадает, что использование кросс-тренажера, в частности, очень полезно, особенно тем, кому за 50.

Тренировки на кросс-тренажере способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы

"В первую очередь, кросс-тренажер — это отличная форма аэробных упражнений. Укрепление сердечно-сосудистой системы является важным элементом общего здоровья сердца, поскольку оно улучшает вашу способность перекачивать кровь по всему телу", – отмечает она.

С возрастом использование кросс-тренажера снижает нагрузку на суставы, но дает телу требуемые нагрузки.

"Кардио с низкой нагрузкой – это чрезвычайно полезный способ привести частоту сердечных сокращений в "рабочую" зону, не подвергая организм слишком сильному стрессу", – поясняет Нэнси.

Не менее полезным является и велотренажера.

Велотренажер позволяет разрабатывать разные группы мышц, не выходя из дома Фото: Tukas EV

"Это способ выполнять кардио в стабильном состоянии. Продолжающееся повторяющееся движение, которое прорабатывает несколько групп мышц, даст вам все преимущества для психического здоровья, связанные с более интенсивной физической подготовкой, без риска травм", – добавила тренер.

В отличие от использования тренажеров высокоэффективное кардио хоть и способствует повышению уровня эндорфинов, оно наносит ущерб нашим суставам и может ограничить функциональную подвижность.

Третий пункт тренировки Энистон – беговая дорожка.

"После 50 лет плотность нашей кости начинает снижаться, а это означает, что наш организм теряет кость быстрее, чем мы можем ее восстановить. С возрастом ваши шансы на развитие остеопороза увеличиваются, что делает ваши кости хрупкими и более склонными к переломам. Гормональные изменения также ускоряют этот процесс; женщины могут потерять до 20% плотности костей в течение пяти-семи лет после менопаузы. Хотя тренажер сам по себе не наращивает мышечную массу, он действительно улучшает силу и выносливость ваших мышц, если вы используете высокое сопротивление на тренажере", – подчеркнула специалист.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Энистон и Сандру Булок заметили у клиники пластической хирургии.