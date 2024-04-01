Кендалл Дженнер в длинном белом платье продемонстрировала стройную фигуру (фото)

Одна из клана Кардашьян опубликовала серию новых фотографий. Звезда подиумов показала элегантный образ в очень красивом платье.

Американская модель, актриса и светская львица Кендалл Дженнер выглядела потрясающе в шикарном платье стоимостью 3 тысячи долларов в пасхальное воскресенье, сообщает Daily Mail.

28-летняя звезда, которая недавно продемонстрировала свою отточенную в тренажерном зале фигуру, продвигая Ало Йогу, опубликовала в своем Instagram великолепные фотографии, демонстрирующие один из ее любимых нарядов. Надев платье Rodarte из шелкового крепа с акцентами из бархатных черных лент, красавица-брюнетка излучала гламур и изысканность, позируя в красивом саду. "Платье моей мечты", — подписала снимок Кендал.

Ее мама Крис Дженнер устроила пасхальную вечеринку для внуков в субботу. У знаменитой бабушки в общей сложности 13 внуков в возрасте от 14 лет до почти пяти месяцев. Крис превратила свой дом в страну чудес с множеством мягких игрушек и увлекательных занятий.

Сообщение в социальных сетях появилось после новости о том, что Кендалл и ее бывший партнер баскетболист Девин Букер "работают над своими отношениями" на фоне недавних слухов о примирении.

По словам инсайдера, близкие Кендалл были удивлены разрывом отношений пары. Говорят, что знаменитая семья звезды очень "любит" Девина и "полностью поддерживает эти отношения".

Пара начала встречаться в 2018 году, а затем они расстались в ноябре 2022 года.

В середине декабря сообщалось, что Кендалл закрутила роман с рэпером Bad Bunny, настоящее имя которого Бенито Мартинес Окасио, вместе они прожили почти год.

Напомним, 18 декабря сообщалось, что Кендалл Дженнер разошлась с бойфрендом после года отношений. Знаменитости имеют напряженные графики и изначально понимали, что они вместе не надолго.