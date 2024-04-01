Актриса Тори Спеллинг подала на развод с мужем после 18 лет брака (фото)

Причиной их расставания знаменитость назвала непримиримые разногласия. Пара воспитывает пятерых детей.

Американская актриса Тори Спеллинг, известная по сериалу "Беверли-Хиллз 90210", учится ориентироваться в жизни заново на фоне развода с мужем Дином Макдермоттом. Она окончательно решила стать независимой, сообщает Daily Mail.

50-летняя звезда официально подала на развод с 57-летним мужем в пятницу, 29 марта. По словам инсайдера, "всем приходится нелегко, но Тори находит свой путь". Она пытается взять себя в руки и реорганизует не только свою жизнь, но и жизнь своих детей.

Источник также заявил, что медиа-магната Аарона Спеллинга "привыкает быть матерью-одиночкой. Она ставит галочки напротив своих приоритетов. Ее главной целью было найти новый дом для своих детей. Пока она занимается организационными вопросами изо дня в день".

Спеллинг и Макдермотт фактически расстались в июне 2023 года после 18 лет брака и сейчас, после 10-месячной разлуки, объявили о решении развестись официально, сославшись на непримиримые разногласия.

Тори Спеллинг с семьей Фото: Instagram torispelling

По данным журналистов, Тори подала на развод всего через три дня после того, как ее увидели в слезах после эмоциональной встречи со своим бывшим мужем в Лос-Анджелесе. Казалось, что на протяжении всей встречи они переживали американские горки эмоций, временами дружелюбно болтая, а затем ссорясь.

У бывшей пары пятеро детей: Спеллинг просит единоличную физическую опеку над детьми, а также совместную юридическую опеку. Макдермотт и Спеллинг являются родителями 16-летнего Лиама, 15-летней Стеллы, 11-летней Хэтти, 10-летнего Финна и шестилетнего Бо.

Актриса Тори Спеллинг с детьми Фото: Instagram torispelling

По информации издания, актриса просит суд обязать бывшего супруга выплачивать алименты на детей. Их общие активы и имущество должны быть разделены, о брачном договоре речь не идет.

Напомним, 14 марта Тори Спеллинг поздравила сына с днем рождения. Она рассказала, что этот год был очень тяжелым для него.