Чудодейственная таблетка: что может сделать на вашей кухне таблетка для посудомойки

Восемь точек для уборки, которые рекомендуем мыть удивительными таблетками для посудомоечной машины.

Маленькие моющие таблетки для посудомоечной машины могут помочь вам на кухне гораздо больше, чем вы думаете. Если прислушаться к советам специалистов сайта the spruceEats, то они могут произвести настоящую революцию в уборке кухни. Итак, удивительные возможности таблеток для посудомойки, которые мы рекомендуем вам попробовать.

Глубоко очистить фритюрницу

Раздражает застрявшая еда во фритюрнице? Просто поместите одну таблетку для посудомойки внутрь, а затем залейте ее кипятком. Дайте моющему средству поработать примерно 10 минут, затем промойте фритюрницу водой.

Стереть пригоревшие остатки с кастрюль и сковородок

Просто добавьте таблетку к горячему раствору, в который замочите пригоревшую посуду, и оставьте на несколько минут. Затем вылейте воду в мойку и с помощью губки или щетки для мытья посуды удалите остатки мусора.

Фото: unsplash.com

Очистить слив мойки и саму мойку

В сливе кухонной мойки может быстро появиться неприятный запах, если внутри застрянут остатки пищи. Очистить ее можно легко и быстро, бросив туда таблетку для посудомойки и пропустив через нее горячую воду. Мыло и вода помогут удалить остатки пищи, жир и грязь, а также устранить неприятные запахи внутри.

Если под рукой есть гелевая таблетка для посудомоечной машины, вы можете использовать ее, чтобы очистить саму мойку. Закройте слив, наполните мойку водой и добавьте гелевую таблетку для посудомойки, чтобы удалить трудно очищаемый мусор, прежде чем чистить щеткой или губкой.

Фото: unsplash.com

Обновить мусорное ведро

Выбросив мусор, снова положите на дно мусорного ведра таблетку для мытья посуды и наполните его горячей водой. Оставьте раствор на целый час, слейте грязную воду и вытрите остатки внутри, прежде чем вытереть чистой тряпкой.

Помыть полы

В следующий раз, когда будете мыть полы на кухне, просто добавьте таблетку для посудомоечной машины в ведро с теплой водой. Как и в посудомоечной машине, мыльная смесь поможет бороться с жиром и пятнами на полу.

Навести блеск на столовых приборах

Хотите отполировать потертые или потускневшие столовые приборы? Попробуйте растворить таблетку для мытья посуды в раковине или большой миске, наполненной горячей водой, а затем добавьте вилки и ложки. Через час-два потрите посуду губкой или щеткой, затем ополосните и высушите.

Фото: unsplash.com

Очистить духовку внутри

Вместо агрессивных моющих средств опустите таблетку в горячую воду, а затем протрите ею пол, стены или даже стеклянную дверцу духовки. Закончив, сотрите грязь влажной тряпкой. Вот так легко!

Восстановить швы кухонной плитки

Вам не обязательно понадобится какое-то специальное чистящее средство, чтобы освежить затирку "фартука" на кухне. Вместо этого попробуйте приготовить чистящую пасту из порошкообразной таблетки для посудомоечной машины. Просто добавьте таблетку в миску с небольшим количеством горячей воды до образования пасты. Нанесите пасту на линии затирки кисточкой для деталей, оставьте на 15 минут, затем протрите влажной тканью.

Фото: unsplash.com

Читайте также:

В погоне за чистотой: 12 главных ошибок при уборке дома

Как быстро и эффективно убрать квартиру: рекомендации и техники

Будто медитация: как получать радость от уборки