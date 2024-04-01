"Немного больно": Бритни Спирс рассказала о первой процедуре лазерного омоложения лица (фото)

42-летняя поп-звезда заявила, что стала выглядеть моложе. Она также продемонстрировала свои волосы, цветом которых осталась недовольна.

Американская певица и танцовщица Бритни Спирс рассказала своим поклонникам о первой процедуре лазерной обработки лица и изменении цвета волос. Знаменитость опубликовала в Instagram соответствующее видео.

42-летняя поп-звезда продемонстрировала свои роскошные локоны, которые она недавно перекрасилась в яркий блонд. В подписи певица Toxic объяснила, что сожалеет о новой прическе и собирается сменить ее на ту, которая ей нравится.

"Я не очень хорошо ухаживаю за собой… Я не красила ногти уже два месяца, а свою первую лазерную обработку лица я сделала всего неделю назад", — рассказала она. "Хотя это немного больно… не фанат…", — поделилась певица.

Что касается цвета волос, хит-мейкер Womanizer рассказала: "Я всегда хотела, чтобы мои волосы были белыми, светлыми, и что ж, я сделала это и совершенно ненавижу это… Он (вет волос — ред.) на самом деле слишком белый, так что завтра исправлю!!! Я выгляжу намного моложе, это меня немного пугает…"

Она чувствовала изменения внешности уже рано утром, когда проснулась. "Мои глаза теперь кажутся очень большими, но мне это, честно говоря, не нравится". Я проснулась в постели и пила имбирь, пытаясь осознать это…", — поделилась звезда.

Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

Ее пост появился после того недавнего отдыха на океане в неизвестном месте. Ранее Бритни поделилась фанатами, как проводит отпуск и опубликовала несколько знойных фотографий в купальнике. "В этой поездке произошло много вещей, о которых я не рассказываю", — написала суперзвезда.

Напомним, 25 марта сообщалось, что Бритни Спирс продемонстрировала подтянутую фигуру в ярком желтом купальнике. Певица отправилась в отпуск и поделилась яркими фотографиями. Она также рассказала о последней диете, которую пробовала.