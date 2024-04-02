Добавляют года и портят фигуру: какие джинсы попали в антитренды в 2024 году (фото)

Стилисты и эксперты в сфере повседневной моды однозначно не рекомендуют этой весной и летом носить обильно украшенные бижутерией джинсы, а также модели скинни и бойфренды. Также в антитренды попали штаны из слишком светлого денима.

В 2024 году джинсы стали неотъемлемой частью гардероба каждого человека. Они будут представлены в различных стилях и фасонах, от классических скинни до широких бойфрендов. Однако есть стили джинсов, которые весной и летом 2024 года станут антитрендами и даже состарят вас на несколько лет, пишет Best Life.

Узкие джинсы

Если есть какой-то образ, который на данный момент явно устарел, то это джинсы скинни.

"Я твердо верю, что если вы видели пик стиля до Covid, то в 2024 году он, скорее всего, будет считаться устаревшим. Хотя я должна признать, что была их большим поклонником", — говорит стилист и эксперт по высокой моде Йения Эрнандес Фонсека.

Джинсы скинни летом 2024 года будут считаться устаревшими Фото: pixabay.com

Укороченные скинни

Если вам нравятся укороченные джинсы, в 2024 году несколько стилей будут выглядеть современно и модно: например, джинсы с широкими штанинами, джинсы бочкообразного кроя или непринужденные джинсы прямого кроя. Тем не менее, укороченные скинни по-прежнему остаются скинни, и их лучше избегать, если вы хотите выглядеть современно, говорят эксперты.

В 2024 год укороченных моделей джинсов следует избегать, чтобы выглядеть современно Фото: denim.store_/ Instagram

Джинсы с очень завышенной талией

Джеффри Ампратвум, эксперт по стилю и профессор Технологического института моды (FIT) в Нью-Йорке, говорит, что джинсы со слишком завышенной талией могут сделать вас старше.

Джинсы со слишком завышенной талией могут сделать вас старше Фото: fij_style/ Instagram

"Хотя брюки и джинсы с высокой талией прекрасны, джинсы со слишком высокой талией могут создать впечатление неряшливой одежды. Если ткань сидит намного выше пупка, торс будет казаться короче, а пропорции будут нарушены, что придаст более небрежный вид. Вместо этого выбирайте джинсы с высокой талией всего на 1–1,5 дюйма выше пупка", — советует эксперт по стилю.

Джинсы-бойфренды

Давайте посмотрим правде в глаза. Очень немногие люди хорошо выглядели в джинсах-бойфрендах. Джинсы Dad — любимая непринужденная альтернатива, которую предлагают стилисты, в 2024 году. Их непринужденный крой и удобная посадка идеально контрастируют с более собранным верхом, например, твидовым или кожаным пиджаком.

Стилисты считают, что очень немногие люди хорошо выглядели в джинсах-бойфрендах Фото: denim.store_/ Instagram

Слишком украшенные джинсы

Джинсы с украшениями переживают бум, которого не было с начала нулевых, но это не значит, что все яркие образы выигрышны одинаково.

"Чрезмерно украшенные джинсы старят людей не по годам. Подумайте о ярких деталях, таких как контрастные эффекты, например, кислотные или мраморные потертости, преувеличенные разрывы и разрывы, а также эффектные швы и украшения из стразов", — объясняет Йения Эрнандес Фонсека.

Чрезмерно украшенные джинсы старят людей не по годам

Очень светлые голубые джинсы

Очень светло-голубые джинсы могут выглядеть тусклыми или старыми, отмечают стилисты. Темный деним становится все более популярным: многие люди предпочитают черные или серые тона более светлым оттенкам. Хотя, безусловно, есть место для самых разных цветов денима.

Очень светло-голубые джинсы могут выглядеть тусклыми или старыми Фото: denim.store_/ Instagram

Напомним, ранее мы писали о том, какие джинсы серого цвета будут в моде весной 2024. Серые джинсы — тренд 2024 года. Они легко сочетаются с любым стилем одежды и выглядят всегда актуальными.

Кроме того мы также рассказывали о том, какие фасоны джинсов будут в тренде весной 2024 года. Мода меняется, а джинсы всегда остаются в популярности. Этот вариант брюк — вечный тренд, который обязательно знает в гардеробе каждого человека. Конечно, тренды в мире джинсов имеют разные фасоны, напыления, оттенки, материалы и так далее.