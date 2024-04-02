Кэти Перри вышла на публику в прозрачном платье-сетке (фото)

Артистка продемонстрировала стройную фигуру. В последнее время она все чаще эпатирует публику выбором нарядов.

39-летняя американская певица и ведущая Кэти Перри подхватила звездный тренд на откровенные платья и появилась на iHeartRadio Music Awards 2024 в очень откровенном наряде, пишет People.

Перри надела ансамбль, состоящий из черного сетчатого платья, которое подчеркивало ее черный бюстгальтер и нижнее белье, перевязанного красными бантами и дополненного объемными сапогами до колен.

Образ она дополнила солнцезащитными очками. Волосы звезда оставила распущенными, и они волнами падали ей на плечи, а с помощью дымчатого макияжа Кэти подчеркнула глаза.

Модный образ Кэти Перри Фото: Getty

Церемония вручения iHeartRadio Music Awards 2024 года, проходившая в театре Dolby в центре Лос-Анджелеса, стала вечером, который сверкал смелыми ансамблями звезд и прославлял самые громкие имена в музыке за их вклад и достижения. Мероприятие, организованное Ludacris, стало демонстрацией талантов. Среди участников iHeartMusic Awards в этом году такие ведущие, как Аврил Лавин, Дженнифер Хадсон и ДжоДжо Сива.

На ней появились ГлоРилла, Джаред Лето, Латто, Меган Трейнор, Мерил Стрип, Ниси Нэш-Беттс, Песо Плюма, Рави Патель, Стиви Уандер, T-Pain, Велла Ловелл и другие. Планируются выступления таких звезд, как Джастин Тимберлейк, Джелли Ролл и Тейт Макрей.

Одним из самых ярких награждений церемонии стало вручение награды "Икона 2024 года" певице Шер. 77-летняя артистка за свою карьеру продала более 100 миллионов пластинок и остается единственной артисткой, сингл которой занимал первое место в чарте Billboard семь десятилетий подряд.

Выступления Джастина Тимберлейка, Тейта Макрея, Green Day, Jelly Roll и TLC добавили очарования вечеру, сделав его событием, которое обязательно нужно посмотреть на платформах FOX и iHeartRadio.

Ранее Фокус писал, что комика и экс-мужа Кэти Перри Расселла Брэнда обвинили в изнасилованиях.