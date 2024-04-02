Не только онкология: 5 случаев, когда королевское здоровье порождало слухи и домыслы (фото)

Здоровье британских правителей десятилетиями оставалось тайной. Однако современные исследователи этого вопроса уже точно могут говорить о диагнозах таких монархов, как Генрих VIII или королева Виктория.

Члены королевской семьи исторически молчали о своем здоровье, но это никогда не прекращало слухов. Но здоровье членов королевской семьи время от времени становилось предметом официальных новостей, а чаще всего — предметом сплетен. The Conversation Media опубликовало 10 случаев, когда королевское здоровье порождало слухи, сплетни и домыслы.

"Больная нога" Генриха VIII

Здоровье Генриха VIII (1491–1547) было хорошо задокументировано и обсуждалось в государственных документах и ​​дипломатических депешах того времени. В ранние годы он был известен своим крепким здоровьем. В более поздние годы его называли "проклятым" из-за ухудшающегося самочувствия.

Современные историки медицины предполагают, что король Англии в зрелом возрасте страдал гипертонией и диабетом второго типа. Это заболевание, которое может привести к диабетической невропатии и серьезным осложнениям на ногах, могло стать причиной стойких и зловонных язв на его ногах, описанных современниками Генриха VIII.

К слову, сведения о здоровье Генриха VIII не были широко распространены. Король изолировался в своих личных покоях. Даже его лечащие врачи не вели записей, возможно, опасаясь, что их обвинят в измене в условиях нестабильной политики того времени.

Король Генрих VIII, скорее всего, страдал диабетом и сопутствующими ему трофическими язвами конечностей Фото: Wikipedia

Волчанка королевы Анны

У королевы Анны (1665–1714) было 17 беременностей, 11 из которых закончились выкидышами или мертворождением, а остальные умерли в детстве. Сейчас считается, что королева могла страдать аутоиммунным заболеванием — волчанкой.

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Психическое заболевание Георга III

Георг III (1738–1820) страдал приступами психического заболевания, причиной которого, как недавно предполагалось, была порфирия, наследственное заболевание крови. На протяжении всей его болезни врачи выпускали бюллетени, информирующие общественность о его состоянии.

Они были намеренно расплывчаты с целью успокоить общественность, а не разглашать подробности состояния здоровья действующего монарха. Его болезнь поставила под сомнение его способность быть монархом, и эта ситуация в конечном итоге разрешилась назначением его сына, позже Георга IV, принцем-регентом.

У короля Георга III были проблемы с психикой

Гемофилия королевы Виктории

Королеву Викторию называли "бабушкой Европы" из-за ее многочисленных потомков. Это также привело к смертельному наследию гемофилии, получившей прозвище "королевская болезнь". Считается, что Виктория передала эту черту троим из девяти своих детей

Гемофилия — это наследственное заболевание, поражающее в основном мужчин, при котором кровь не свертывается должным образом. Это может привести к сильному или спонтанному кровотечению, которое может быть опасным, если не лечить его должным образом. Хотя сегодня с этой болезнью можно хорошо справиться, во времена Виктории о ней было мало что известно.

Королева Виктория страдала гемофилией, которую передала своим потомкам Фото: Getty Images

Полиорганная недостаточность королевы Елизаветы II

За несколько дней до смерти королевы Елизаветы II в 2022 году СМИ сообщили, что она "комфортно отдыхает", и не предоставили никакой информации о природе ее болезни. Даже в свидетельстве о смерти не указана причина ее смерти, кроме старости. Однако в последние дни жизни Ее Величества опытные врачи уже понимали, что ей осталось недолго. Причем один из признаков этого могли увидеть все, кто внимательно следил за всеми ее появлениями на публике. Речь идет о темных пятнах на кистях королевы, которые отчетливо были заметны во время ее последней аудиенции в Балморале, когда она принимала новоизбранного премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

Врач, живущая в Перте (Западная Австралия), сказала, что фотографии рук королевы Елизаветы II, когда она позировала 6 сентября вместе Лиз Трасс в Зеленой гостиной своего шотландского замка, свидетельствовали о серьезном ухудшении ее здоровья.

"Похоже, есть признаки заболевания периферических сосудов. Это нарушение кровообращения, которое вызывает сужение, закупорку или спазм кровеносных сосудов за пределами вашего сердца и мозга. Иногда это может привести к сердечной недостаточности. Если ваше периферическое кровообращение настолько плохое, то органы не получают хорошего кровоснабжения. Это может быть признаком полиорганной недостаточности", – подчеркнула она.

Темные пятна на кистях королевы могли говорить о полиорганной недостаточности Фото: theroyalfamily/ Instagram

Напомним, ранее медиа писали о том, какие побочные эффекты ждут принцессу Кейт Миддлтон после химиотерапии и как с ними бороться. Профессор Рамиия Мокбель, дерматолог-консультант, специализирующаяся на раке кожи и его скрининге, а также основательница лондонской клиники кожи и родинок при HCA Healthcare рассказала, что профилактическая химиотерапия может вызвать "побочный ущерб" в организме, и объяснила, как минимизировать ее последствия.

Также СМИ сообщали о том как родители Кейт Миддлтон отреагировали на диагноз дочери. Родители Кейт Миддлтон сейчас являются самой большой ее поддержкой, ведь они направили весь свой ресурс, чтобы помочь дочери.