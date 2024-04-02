В Японии наконец-то состоялась премьера "Оппенгеймера": почему ее отложили на месяцы

Японские кинозрители наконец-то получили возможность увидеть "Оппенгеймера" в эти выходные. Причина задержки: опасения, как картину примут в единственной стране, которая непосредственно испытала ужас ядерного оружия.

Получивший "Оскар" блокбастер британо-американского режиссера Кристофера Нолана стал одним из самых успешных фильмов 2023 года, а его совместный выпуск в те же выходные, что и "Барби", создал глобальное явление, получившее название "Барбенгеймер". Но в Японии, которая имеет непосредственное отношение к истории Роберта Оппенгеймера и его работе, выпуск картины отложили, опасаясь того, как фильм воспримут в стране, которая и пострадала от его творения. Об этом пишет CNN.

Фильм заставил многих японцев чувствовать себя некомфортно, как из-за болезненного содержания фильма, посвященного разрушительной технологии, созданной Дж. Робертом Оппенгеймером и его командой ученых, так и из-за явления "Барбенгеймер".

Мемы про "Барбенгеймер" Фото: Соцсети

Некоторые в Японии считали, что эта неофициальная маркетинговая кампания упростила восприятие ядерных атак 1945 года на Хиросиму и Нагасаки, и студия Universal Pictures решила не включать эту страну в свой глобальный выпуск фильма в июле прошлого года.

Мемы про "Барбенгеймер" Фото: Соцсети

По данным Universal, трехчасовой биографический фильм побил несколько рекордов с момента его выхода в прошлом году, став самым кассовым фильмом, действие которого происходит во время Второй мировой войны.

В Японии он занял четвертое место по кассовым сборам после выхода в пятницу, по данным отраслевого трекера Коге Цушинша, заработав 379 миллионов иен (2,5 миллиона долларов) за первые три дня.

В рамках своей рекламной кампании Universal запросила мнение пережившего атомную бомбардировку Томонаги Масао, который является президентом базирующейся в Нагасаки группы "хибакушя" — так называют себя выжившие при ядерной бомбардировке. В цитатах, опубликованных на официальном японском сайте фильма, Масао сказал, что чувствует борьбу главного героя во второй части фильма, когда Оппенгеймер начинает сопротивляться гонке ядерных вооружений, возникшей после войны.

"Это… связано с фундаментальной проблемой сегодняшнего мира, где безъядерный мир становится все более и более отдаленным. Здесь мы чувствуем скрытое послание Нолана о привлечении политиков к ответственности", — добавил он.

Трейлер фильма "Оппенгеймер"

Между тем, бывший мэр Хиросимы Хираока Такаши, заявил, что он видел "человека, полного противоречий", чья научная работа была использована государством в качестве оружия и чье предостережение против преуменьшения угрозы ядерной войны было позже проигнорировано теми же властями.

"Атмосфера тех дней до сих пор наполняет наш мир. Я хотел бы посмотреть этот фильм еще раз и подумать о том, что такое нация, которая верит в ядерное сдерживание", — заявил Хираока.

Байопик, получивший в прошлом месяце премию "Оскар", рассказывает об Роберте Оппенгеймере, физике и сыне немецкого импортера текстиля, который работал с правительством США над разработкой бомбы, способной подавить угрозу нацистской Германии и ее союзников.

Изобретение Оппенгеймера было впервые использовано с разрушительным эффектом 6 августа 1945 года, когда американский бомбардировщик B-29 с кличкой "Энола Гэй" сбросил атомную бомбу "Малыш" на Хиросиму. Пилот Пол Тиббетс назвал свой самолет в честь своей матери.

Три дня спустя другой B-29, названный "Бокскар", сбросил атомную бомбу на Нагасаки. В результате двойных взрывов мгновенно погибло по меньшей мере 110 000 человек. Согласно истории Манхэттенского проекта Министерства энергетики США, в течение следующих пяти лет, как полагали, еще сотни тысяч умерли от дальнейших побочных эффектов, таких как рак.

Атаки побудили Японию капитулировать, положив конец Второй мировой войне. Но этот инцидент остается крайне болезненным моментом для Японии и источником огромных этических дебатов по сей день, что отчасти объясняет, почему прошлогодние мемы "Барбенгеймера" были так по-разному восприняты в Японии.

В социальных сетях Японии появился конкурирующий хэштег #NoBarbenheimer. На изображениях, опубликованных в Интернете, можно увидеть таблички, размещенные у входов в несколько кинотеатров Токио, предупреждающие, что в фильме представлены кадры ядерных испытаний, которые могут напомнить об ущербе, нанесенном бомбами.

Мемориал в Хиросиме

После просмотра фильма, спустя восемь месяцев после его первого выхода, зрители в Японии обратились в социальные сети, чтобы выразить смешанные чувства.

"Когда были упомянуты Япония, Хиросимя и Нагасаки, у меня возникли смешанные эмоции. Но меня заворожили прекрасно описанные сцены испытаний атомной бомбы", — написал один из пользователей X.

Другой пользователь описал фильм как "тяжелое, болезненное, душераздирающее, грустное… но прекрасное зрелище".

Еще один пользователь, 19-летний студент Ришу Канемото, посмотревший фильм в числе первых, описал свои чувства так: "Хиросима и Нагасаки, куда были сброшены атомные бомбы, безусловно, стали жертвами. И я думаю, что хотя изобретатель и является одним из преступников, он также является жертвой войны", — добавил он.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какое послание фильм Кристофера Нолана несет человечеству.