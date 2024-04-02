Хайди Клум показала, как провела пасхальные выходные с 18-летним сыном Генри (фото)

С отцом Генри модель рассталась в 2012 году, когда ему было 7 лет. Сейчас Хайди замужем за музыкантом Томом Каулитцем, который на 16 лет моложе нее.

Супермодель Хайди Клум пасхальные праздники провела с семьей. Она поделилась редкими снимками со своим сыном Генри, сообщает Мirror.

Во время семейного обеда мать и сын наслаждались солнцем и приятным общением. В одной из историй в Instagram можно увидеть, как Генри сияет перед камерой, сидя напротив своей матери за столом. На другом Хайди прижимается к своему сыну, который нежно обнимает ее.

Хайди для этой встречи надела черные широкие брюки с большими нашитыми карманами, цветную майку и гламурный белый полушубок. Свой образ модель дополнила черными ботинками на высоких каблуках и модными солнцезащитными очками в бежевой оправе. Генри был одет в розовую футболку-поло, джинсы и белые кроссовки.

Хайди Клум с сыном Генри Фото: instagram.com/heidiklum

Клум не часто публикует совместные фотографии с сыном. Предыдущий снимок сына звездная мама сделала во время празднования его 18-летия в сентябре прошлого года.

Личная жизнь Хайди Клум

В 1997 году Клум вышла замуж за стилиста Рико Пипино. В браке они прожили 5 лет и в 2002 год они расстались.

Затем с 2005 года по 2012 год Клум была замужем за музыкантом Силом. У бывших супругов есть четверо детей: дочери Лени Олуми Клум и Лу Сулола Сэмюэль; сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль. С биологическим отцом старшей дочери Лени, бизнесменом Флавио Бриаторе, Клум рассталась во время беременности и еще до рождения дочери начала встречаться со своим будущим супругом Силом, который в декабре 2009 года официально удочерил девочку.

Модель Хайди Клум с мужем Силом Фото: Getty Images

С сентября 2012 года по январь 2014 Клум встречалась со своим охранником Мартином Кристеном. C февраля 2014 года у нее были романтические отношения с арт-дилером Вито Шнабелем, который был моложе Клум на 13 лет; в сентябре 2017 года их отношения завершились. В феврале 2019 года Клум вышла замуж за музыканта Тома Каулитца, который на 16 лет моложе нее.

Хайди Клум и Том Каулитц Фото: heidiklum

Хайди впервые встретила Тома в феврале 2018 года, когда они оба были на вечеринке по случаю дня рождения. Ранее она рассказала о своем мгновенном влечении к нему на шоу Эллен ДеДженерес: "Было настолько плохо, что я даже не могла смотреть на него. Знаешь, когда тебя так сильно тянет к кому-то. О, черт возьми, я даже не могу… Так что мне пришлось сесть рядом с ним, а не напротив, потому что тогда мне пришлось бы смотреть на него".

Говоря об их 16-летней разнице в возрасте, Хайди заявила, что для нее это не имеет ничего существенного: "Вам нужно просто жить счастливой жизнью, не слишком беспокоясь о том, что думают люди, потому что от беспокойства у вас будет только больше морщин".

Ранее, 5 марта, Фокус писал о том, что 50-летняя Хайди Клум в белом бикини примерила крылья ангела. Супермодель до сих пор может похвастаться невероятной фигурой и при случае старается демонстрировать ее. Новые съемки не стали исключением.