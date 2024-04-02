"Предмет с ужасной историей": эксперта довел до слез диск из слоновой кости (фото)

Прабабушка эксперта по антиквариату Ронни Арчер-Моргана была рабыней из Новой Шотландии в Канаде. Взяв в руки браслет из слоновой кости, на котором было написано название корабля, перевозившего рабов, мужчина не сдержал слез.

Эксперт по антиквариату Ронни Арчер-Морган расплакался во время воскресного выпуска популярной программы, поскольку отказался оценить предмет, связанный с трансатлантической работорговлей. Об этом сообщает еженедельный журнал Hello!.

Ведущий приветствовал гостью, принесшую диск из слоновой кости, на котором было написано имя человека, корабля и дата "1782 год". Вскоре Ронни рассказал, что этот предмет был пережитком работорговли.

На браслете из слоновой кости было написано название корабля, перевозившего рабов Фото: Скриншот

"Я хочу совершенно ясно дать понять, что я и мы, участники Antiques Roadshow, полностью и однозначно не одобряем торговлю слоновой костью. Но вот этот браслет из слоновой кости — это не торговля слоновой костью, а торговля человеческой жизнью. Наверное, это одна из самых трудных вещей, о которых мне когда-либо приходилось говорить, но говорить об этом мы должны. Это удивительный объект и свидетельство бессердечной торговли, которая продолжалась в 17, 18 и в XIX век", — заявил эксперт.

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После этого Ронни Арчер-Морган спросил женщину, которая принесла диск, как такой артефакт попал к ней в руки. Она рассказала, что купила его 36 лет назад за 3 фунта стерлингов у семьи, в которой раньше работала. Женщина подумала, что это выглядит интересно, но понятия не имела о происхождении и предназначении этой вещи.

В итоге эксперт по антиквариату отказался оценивать диск из слоновой кости и даже прослезился.

"Моя прабабушка была рабыней из Новой Шотландии в Канаде и вернулась в Сьерра-Леоне. Я просто не хочу его оценивать. Я не хочу устанавливать цену на что-то, что связанно с таким ужасным бизнесом", — объяснил свое решение Арчер-Морган.

Эксперт по антиквариату отказался оценивать диск из слоновой кости и даже прослезился. Фото: Скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые развенчали мифы о рабстве. Рабство — это глубоко укоренившийся социальный механизм, который принимал различные формы в разных культурах и эпохах. На протяжении истории его обусловливали различные факторы, включая экономическую, социальную и политическую динамику.