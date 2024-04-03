Унижения, истерики и угрозы: на Канье Уэста подал в суд бывший сотрудник

Канье Уэст позволял себе публично оскорблять преподавателей школы и не церемонился в выражениях. Неоднократно он угрожал и физической расправой.

У 46-летнего американского рэпера Канье Уэста новые неприятности. Бывший сотрудник Yeezy Тревор Филлипс, который работал в дизайнерской компании рэпера, прежде чем перейти в Donda Academy, ныне закрытую, подает в суд на Уэста за дискриминацию, преследование, враждебную рабочую среду и другие претензии. Он требует "возмещения общего и специального ущерба, превышающего 35 000 долларов США, гонораров адвокатов и требует вынесения судебного запрета Уэсту на открытие любого типа школы для детей до 18 лет в Калифорнии, сообщает Rolling Stone, ссылаясь на полученные документы.

Тревор начал работать у Уэста в ноябре 2022 года. По его словам, рэпер сказал двум детям, что "хочет побрить им головы" и "намерен посадить их в тюрьму в школе", обучение которой обходилось в $15 000 в год.

Истец утверждает, что Уэст предпочитал брать на работу белых сотрудников, имитировал перед Филлипсом мастурбацию и даже угрожал ударить его во время "истерики". Когда тот попытался дать отпор "фанатизму" рэпера, тот "отреагировал безжалостно, непрерывными преследованиями, унижениями и попытками как мысленно контролировать, так и уничтожить Филлипса".

"Недоброжелательность Канье по отношению к истцу в итоге вылилась в вульгарную порку на глазах у школьников и их родителей. Канье даже угрожал Филлипсу физической расправой", – говорится в документах.

Тревор заявил, что пострадал от "серьезной дискриминации, преследований и возмездия" со стороны Уэста, работая в его дизайнерской компании.

Уэст, утверждает истец, неоднократно устраивал публичные истерики Фото: Getty Images

Не обошлось и без антисемитизма. Филлипс добавил в иске, что Канье распространял антисемитизм на школьных собраниях, в том числе перед некоторыми учениками. В частности, он якобы говорил, что ему "нравится встречаться только с белыми женщинами", и сказал сотрудникам, что уволит каждого, кто будет толстым.

Филлипс утверждает, что Уэст сделал антисемитские высказывания во время ужина в ресторане в Малибу в декабре 2022 года. Рэпер, говорит истец, назвал еврейский народ "скупым" и назвал Адольфа Гитлера "новатором", одновременно утверждая, что Холокост был "фейком".

Среди других фактов – хвастовство Канье о том, что он потратил $2 миллиона из школьного бюджета на поездку в Париж, угрозы взяться за представителей ЛГБТ-сообщества, а также утверждение о том, что основатель Microsoft Билл Гейтс "контролирует геев, чтобы они не заводили детей в целях контроля рождаемости".

Филлипс был уволен Уэстом в мае 2023 года во время одной из воскресных служб Канье якобы устроил "истерику" и угрожал ударить его. Причиной послужило то, что музыканту не понравилось, как Тревор ухаживает за его садом. В иске говорится, что Уэст побежал в сад и попытался разрушить его, но "слишком слаб и не в форме". Вместо этого он начал вытаскивать растения из вазонов, разрывать их на части и бросать на пол, "в худшем и более незрелом приступе гнева, чем когда-либо устраивал любой из даже самых младших школьников Donda Academy".

Предыдущая жалоба, к которой в июне присоединилось третье лицо, касалась нарушений кодекса здравоохранения, безопасности и образования, а также незаконной расовой дискриминации. Та же юридическая фирма, подавшая жалобу, подала отдельный иск, в котором двое других бывших преподавателей обвинили Йе и Donda Academy в незаконном увольнении.

Все они отмечают, что школа управляется плохо, в ней царит безудержное издевательство, правила, запрещающие одежду нечерного цвета или одежду, созданную Йе, использование вилок и отсутствие дворников или медицинского персонала.

Бывшая учительница Тимани Микс утверждает, что в прошлом году ее уволили за то, что она сообщила о ряде проблем в школе.

Защита Канье опровергает все обвинения.

Ранее Фокус писал, что бывшая девушка Канье Уэста рассказала об их отношениях.