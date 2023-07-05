Признали с опозданием: ВСУ уничтожили нефтебазу РФ в Макеевке (видео)

Российские оккупанты сначала убеждали, что произошло попадание в гражданский объект — подстанцию электроснабжения. Но потом признали — горит военная цель.

В районе на границе между Маковкой и Донецком снаряд попал по российской нефтебазе. Над местностью поднялся столб дыма и огня, некоторые жилые кварталы остались без электроснабжения. О происшествии рассказало "ТАСС".

Первые сообщения о взрыве в Макеевке появились в сети около 21 часа. Тогда же в Telegram-канале "Типичный Донецк" опубликовали видео зарева: языки пламени были видны за несколько километров.

Открытое пламя на месте попадания по нефтебазе в Макеевке

Также над населенными пунктами поднялся столб черного дыма.

Столб дыма над местом попадания по нефтебазе в Макеевке

Жители оккупированного Донецка публиковали последствия взрыва с разных ракурсов — помогали определить, точным ли был удар.

Представитель оккупационной власти Макеевки Владислав Ключаров в личном Telegram-канале заявил, что попадание произошло в Красногвардейском районе. Отметил, что жители поселка Крупской (или так называемого 83-го квартала), остались без света. Тогда же прозвучали предположения о попадании в электроподстанцию, но позже данные уточнили — загорелась все же нефтебаза.

Гауляйтер Ключаров — о взрыве в Макеевке

Позже "ТАСС" сообщило о последствиях попадания по нефтебазе: загорелось пять резервуаров с горючим, пламя перекинулось на окружающие деревья.

Отметим, местность, где произошел пожар на нефтебазе, расположена примерно в 8 км от линии фронта на северо-западе. Рядом — боевые действия возле Авдеевки, которую более полутора лет пытается оккупировать армия РФ. Между тем, как свидетельствуют видео с места событий, вплотную к линии соприкосновения до сих пор проживают гражданские люди — именно они снимали видео и выкладывали их в сеть.

Расстояние от нефтебазы в Макеевке до линии фронта

Кроме того, Красногвардейский район расположен как раз на границе между Донецком и Макеевкой. Поселок Крупской — территория, превратившаяся в 83-ий квартал, через который, кстати, проходит ветка железной дороги.

В Красногвардейском районе Макеевки взорвалась нефтебаза РФ

Отметим, OSINT-расследователь проанализировал ситуацию возле Донецка и Макеевки: исследовал видео росСМИ и информацию о месторасположении российских объектов. Исследователь подытожил, что РФ за 9 лет "нашпиговала" местность несколькими десятками объектов военного назначения. Рядом с ними до сих пор проживают тысячи гражданских, которых российские власти "не догадались эвакуировать". В Twitter обнародован следующий вывод: военные обманывают, сообщая о попадании в гражданские сооружения. ВСУ между тем попадают по целям, которые имеют военное назначение.

Военные объекты РФ в Донецке и вокруг

Напоминаем, 4 июля ВСУ нанесли удар по военному объекту армии РФ в Макеевке Донецкой области. После попадания началась детонация БК, который хранился на складе посреди жилого квартала.

В начале июня произошел прилет по тренировочной базе кадыровцев: спикеры Генштаба ВСУ объяснили, чем там занимались оккупанты — грабили население и снимали "тикток".