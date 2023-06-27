Внутри были пассажиры: во время грозы молния дважды ударила в самолет (видео)

Фотограф Джейсон Уильям Хэмм смог записать на видео момент, когда разряд молнии дважды попал в хвост самолета Embraer E175.

Во время сильной грозы в аэропорту Литл-Рок, расположенного в штате Арканзас (США), самолет авиакомпании American Eagle два раза был поражен молнией. Самолет приземлился на взлетно-посадочную полосу и ожидал, пока непогода утихнет. Об этом пишет The Metro.

Фотограф Джейсон Уильям Хамм смог записать на видео момент когда разряд молнии попал в самолет Embraer E175.

Самолет Embraer E175 успешно приземлился и остановился на полосе аэропорта, чтобы добраться до места выхода для пассажиров. Однако внезапно произошла яркая вспышка, и молния дважды ударила в хвост самолета. Сам фотограф думает иначе.

"Да, я не думаю, что она попала в самолет. Но все равно получилось потрясающее видео", — говорит Хамм, сообщает Viral Press.

На записи видео можно увидеть искры, рядом с хвостом самолета Фото: Viral Press

На записи видео можно увидеть искры, рядом с хвостом самолета. Некоторые свидетели были удивлены происшествием. Слышно как они говорят "вау". Другие добавили "вау, это может быть опасно".

К счастью, никто не пострадал в результате этого инцидента. Пассажиры успешно покинули самолет, а воздушное судно было проверено на предмет возможных повреждений, но никаких технических проблем не обнаружено.

Ранее Фокус писал, что члена экипажа засосало в двигатель самолета во время посадки. Самолет в тот момент только прибыл из международного аэропорта Лос-Анджелеса и был полностью заполнен пассажирами, которые были в ужасе после страшного инцидента.

Также сообщалось, что авиакомпания случайно отправила женщину в другую страну за 1450 км от дома. Беверли Эллис-Хебард направили не на тот самолет и у нее не было при себе паспорта. Расстояние между ее родным городом Филадельфией и Ямайкой, куда она полетела по ошибке, составляет примерно 900 миль (1450 км).