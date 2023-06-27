Был заброшен годами: в Британии секретный особняк с двумя галереями спрятан у всех на виду

Секретный особняк, спрятанный у всех на виду, имеет свою длинную и не простую историю. Долги годы дом находился в плохом состоянии. Сегодня здание I класса, построенное в 1704 году, управляется самоокупаемой благотворительной организацией.

В Великобритании находится секретный особняк с двумя художественными галереями, библиотекой и огромным садом. Его можно найти спрятанным на виду у всех, в пригороде Хампстед-Виллидж. Об этом пишет The Mirror.

Скрытый сад спрятан за кирпичной лестницей и располагает большой лужайкой с видом на Well Walk и заднюю часть Burgh House. В этом потрясающем здании находится музей Хампстеда, в котором собрана "увлекательная коллекция предметов, связанных с историей дома, местного района и его необычных жителей".

В особняке открыты четыре выставки: "Мы все боги" Клаудии Писцителли, "Поиск радости в пейзаже" Ланселота Рибейро, "О, как квир" собрания 11 художников, а также приглашение рассказать свою собственную историю в рамках "частично выставки, частично конкурса" Tell Me A Story. Работы Пискителли "Мы все боги" заново представляет богов и богинь классической мифологии, помещая их в Хампстед Хит.

История Burgh House выходит далеко за рамки четырех десятилетий Фото: The Nudge

Но история Burgh House выходит далеко за рамки четырех десятилетий. Построенный в 1704 году, он служил резиденцией до 1937 года. Издание отмечает, что последние жители съехали, оставив дом заброшенным до 1946 года.

После неудачного использования в качестве общественного центра дом пришел в упадок и был закрыт на неопределенное время. В 1979 году он вновь был открыт местными жителями, которые затем передали его в аренду новому фонду Burgh House Trust. В настоящее время это самоокупаемая благотворительная организация, представляющая наследие Хампстеда и хранящая в своем музее почти 5 000 предметов.

Секретный особняк спрятан в листве деревьев Фото: The Mirror

Burgh House открыт с 10 утра до 4 вечера каждую среду, четверг, пятницу, воскресенье и в банковские дни. Кафе в саду открыто в те же дни только на час дольше.

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