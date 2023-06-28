Успокаивает и снимает стресс: женщина поделилась секретом обнимания деревьев (видео)

Женщина по имени Цишици рассказала, что почувствовала расслабление и исцеление после объятий с тысячелетним деревом в лесопарке недалеко от родного города. Девушка уверена, что растения помогают избавиться от стресса.

Женщина по имени Цишици, которая живет в Шанхае, стала знаменитой в Китае благодаря своим рассказам о физических и психологических преимуществах объятий с деревьями. Об этом пишет Oddity Central.

Китаянка впервые обняла дерево в апреле, когда гуляла с мужем. Почувствовав себя не хорошо, женщина обняла случайное дерево на пустой улице Шанхая и сразу же почувствовала положительный эффект. Постоянный звон в ушах, который, по ее словам, был вызван стрессом на работе, "волшебным образом исчез", когда она обняла толстый ствол дерева, и этот "великолепный" первый опыт побудил ее не только искать другие деревья для обнимания, но и поделиться своей историей с другими, чтобы они тоже могли извлечь из нее пользу.

В вирусном посте на Xiaoshomgshu, китайской версии Instagram, Цишици рассказала, что почувствовала расслабление и исцеление после объятий с тысячелетним деревом в лесопарке недалеко от Шанхая. Женщина добавила, что ей показалось, будто оно отвечает на ее объятия и помогает снять все тяготы.

Женщине показалось, что дерево отвечает на ее объятия и помогает снять все тяготы Фото: Weibo

Китаянка объяснила, что всегда нервничала, когда обнимала других людей, боясь, что они не смогут выдержать ее негативную энергию. Однако деревья совсем другое дело, так как "они будут молча и терпеливо слушать вас".

Цишици ясно дала понять, что она не советует заменять реальную медицинскую терапию обниманием деревьев, но сторонники китайской традиционной медицины утверждают, что обнимать деревья полезно для физического и психического здоровья. Якобы, обнимая их, люди могут "обрести Ци", которая помогает им регулировать свои эмоции.

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