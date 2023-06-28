Успокаивает и снимает стресс: женщина поделилась секретом обнимания деревьев (видео)
Женщина по имени Цишици рассказала, что почувствовала расслабление и исцеление после объятий с тысячелетним деревом в лесопарке недалеко от родного города. Девушка уверена, что растения помогают избавиться от стресса.
Женщина по имени Цишици, которая живет в Шанхае, стала знаменитой в Китае благодаря своим рассказам о физических и психологических преимуществах объятий с деревьями. Об этом пишет Oddity Central.
Китаянка впервые обняла дерево в апреле, когда гуляла с мужем. Почувствовав себя не хорошо, женщина обняла случайное дерево на пустой улице Шанхая и сразу же почувствовала положительный эффект. Постоянный звон в ушах, который, по ее словам, был вызван стрессом на работе, "волшебным образом исчез", когда она обняла толстый ствол дерева, и этот "великолепный" первый опыт побудил ее не только искать другие деревья для обнимания, но и поделиться своей историей с другими, чтобы они тоже могли извлечь из нее пользу.
В вирусном посте на Xiaoshomgshu, китайской версии Instagram, Цишици рассказала, что почувствовала расслабление и исцеление после объятий с тысячелетним деревом в лесопарке недалеко от Шанхая. Женщина добавила, что ей показалось, будто оно отвечает на ее объятия и помогает снять все тяготы.
Китаянка объяснила, что всегда нервничала, когда обнимала других людей, боясь, что они не смогут выдержать ее негативную энергию. Однако деревья совсем другое дело, так как "они будут молча и терпеливо слушать вас".
Цишици ясно дала понять, что она не советует заменять реальную медицинскую терапию обниманием деревьев, но сторонники китайской традиционной медицины утверждают, что обнимать деревья полезно для физического и психического здоровья. Якобы, обнимая их, люди могут "обрести Ци", которая помогает им регулировать свои эмоции.
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