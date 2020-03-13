Время игры вдолгую. Как Украине подготовиться к сокращению экспорта и оттоку капиталов

Уходящая неделя, начавшаяся черным понедельником 9 марта и продолжившаяся кровавым четвергом 12 марта, может войти в историю как поворотная точка в формировании глобальных циклов деловой активности, которые определяют динамику мировой экономики.

В Украине тень очередного "лебедя с вороным крылом" прошла практически незаметно. Украинцы отдыхали после празднования 8 марта, обсуждали новости коронавируса и сорванную презентацию советника секретаря СНБО Сергея Сивохо. Пока весь мир падал, мы были заняты своими делами. Но фондовая "резня бензопилой" на мировых рынках капитала, которая произошла 9-12 марта, не могла пройти для нас без долгосрочных последствий. Впервые с 2008 года мировые рынки ценных бумаг упали практически синхронно. Падала Япония и Китай. Падали европейские индексы. Падали и США, причём все: и композитный рыночный Dow Jones, и индекс крупнейших компаний S&P 500, и высокотехнологичный Nasdaq.

Инвесторов настораживал не столько сам факт внезапного обрыва глобального тренда на рост, так как периодические коррекции котировок происходили и ранее с быстрым восстановлением, как глубина, синхронность и продолжительность падения. Акции обваливались на 7–10%, при этом в США приходилось даже несколько раз приостанавливать торги для блокировки критического снижения индексов и производных финансовых инструментов на них. Если в предыдущие периоды у инвесторов всегда была альтернатива — падала Азия, росли США, и наоборот, — то на этот раз всё оказалось "красным".

В этот критический момент нефтяной удар нанесла и РФ, а Саудовская Аравия приняла вызов. За нефтью начали падать и все остальные сырьевые товары. Решение Трампа закрыть США для тех, кто в течение последних двух недель были в Шенгенской зоне, лишь долило масла в огонь. Инвесторы закрывают позиции в развивающихся странах и вкладывают деньги в классические инструменты хеджирования рисков (тихие гавани), например в банковские металлы и казначейские облигации США.

Для Украины эти перипетии означают шок "двух балансов" — торгового (сокращение экспорта) и финансового (отток капитала). И всё это на фоне ближайших экстремумов по выплате государственного долга. По сути, у нас происходит аккумуляция доморощенного внутреннего кризиса с внешним. Попробуем сделать прогноз: этот мировой кризис будет не похож на предыдущий, 2008 года. Тогда был финансовый, сейчас — экономический. Тогда он был реализован в виде скоротечной, но глубокой рецессии (падения), сейчас — в виде длительной, "вечной" стагнации, которая может растянуться даже на несколько лет и будет характеризоваться не падением, а крайне низкими темпами роста.

В 2008-м было время спринтеров, преодолевающих кризис, в 2020-м — стайе­ров, способных выдерживать длинный забег, преодолевая ограничения низких темпов роста, и заменять его на опережающий. В 2008-м — время тактиков, в том числе и в монетарной сфере, в 2020-м — стратегов, способных уловить нерв новой мировой экономической конъюнктуры и обеспечить своим странам более высокое место в глобальных технологических цепочках (учитывая, что старые будут распадаться под ударами протекционизма и торговых войн). Выиграют те нации, которые ставят перед собой большие цели и умело лавируют при достижении малых. Это время возможностей, но и время рисков: слабых будут съедать быстрее и уже без остатков — всё пойдёт на утилизацию. В Украине прежнее правительство ставило перед собой даже не малые цели, а неправильные. Квинтэссенция их деятельности — падение в январе 2020-го всех структурных показателей ВВП. И коронавирус здесь совершенно ни при чём, он просто не успел бы повлиять на показатели с временным лагом формирования в полгода. В феврале мы получили ещё и потребительскую дефляцию в 0,3% — угроза рецессии на фоне дефляционной ловушки. Но главное, мы не видим изменения ошибочной модели экономического развития, мы не видим перезагрузки монетарного блока. Пока на нашей политической шахматной доске происходит лишь смена фигур и привычная игра в Чапаева. А пора бы начать играть в шахматы.