Бремя государства. Зачем "Укрпочту" хотят превратить в банк и как ее сделать менее убыточной

Государственным банком прибыло. 19 мая 2020 года парламент принял в первом чтении законопроект №2788-д. В случае окончательной имплементации этого закона, мы получим свой "почтовый банк" на базе Укрпочты. Зачем и кому это могло понадобиться в разгар экономического кризиса и есть ли возможность обыграть эту идею иначе, с учетом реальных государственных интересов?

На первый взгляд, все выглядит как всегда иррационально и глупо. Чиновники и депутаты, недовольные низкой долей государства на банковском рынке (на сегодня – около 60%), решили, что четырех госбанков Украине недостаточно и нужно добавить еще один. Или одну – "Укрпочту", которая в результате законодательной метаморфозы приобретет, так сказать, половые признаки банка, а государство, которое уже несет ответственность за 300 млрд гривен сбережений населения, запишет на свой счет еще пару десятков миллиардов.

Стратег, учитывая риск перерастания экономического кризиса в финансовый, снижал бы объемы будущих обязательств. Однако стратегическое мышление в коридорах украинской власти – явление достаточно редкое

Сомнительность документа прекрасно понимали и в монокоалиции, которая дала за законопроект чуть меньше 200 голосов. Подсобили временные попутчики из "Голоса", которые, как правило, выступают за дерегуляцию, разгосударствление и массовую приватизацию. Но в данном случае голос сорвался.

В соответствии с законопроектом, Укрпочта получит возможность: открывать и обслуживать почтовые счета; проводить расчетные операции; выпускать и обслуживать платежные карты; проводить валютообменные операции; привлекать средства физических и юридических лиц; заниматься инкассацией.

Почтовый вклад по своим базовым характеристикам будет приравнен к обычному банковскому депозиту, а сама почта станет участником фонда гарантирования вкладов физических лиц. Привлеченные деньги Укрпочта сможет разместить в виде депозитов в других банках, планируется также передача свободных ресурсов по агентским соглашениям для кредитования через сеть банков-агентов.

Почтовые счета можно будет использовать для любых клиентских операций, в том числе – получать заработную плату.

Казалось бы, с учетом деиндустриализации экономики, украинцы не испытывали особых проблем с открытием счетов и размещением депозитов, очередей из клиентов в банках нет и не предвидится, разве что под ударами кризиса начнется массовый отток. У нас уже есть три государственных банка (Приват, Ощадбанк и Укрэксимбанк), а также банк с государственным участием в капитале (Укргазбанк). Неужели этот сегмент финансовых услуг так нуждается в еще одном профессиональном участнике?

Несмотря на победные реляции главы "Укрпочты" Игоря Смелянского, уже начавшего медиа-кампанию в поддержку инициативы, пока нельзя сказать, что у СЕО убыточной без дотаций госкомпании есть адекватный бизнес-план, который бы оправдывал такую масштабную реформу.

В то же время запуск почты в формате банка потребует инвестиций на сотни миллионов, если не на миллиарды гривен. Здесь и закупка оборудования, программного обеспечения, адаптация банковских технологий, дополнительные технические средства, перепрофилирование и обучение персонала. Своих денег для реализации подобных планов у почты явно недостаточно, то есть уже завтра может возникнуть необходимость в ее докапитализации за счет собственника, то есть налогоплательщиков в лице государства.

И хотя в части выбивания бюджетных дотаций талант руководителей "Укрпочты" поистине уникален. Проси больше, получишь меньше. Угрожай увольнениями или ростом тарифов. Убытки компании от доставки пенсий были оценены в 2018 году в размере одного миллиарда и на 2019 год государство выделило 500 млн гривен. В декабре 2019-го на тот момент премьер-министр Алексей Гончарук говорил уже о 900 млн гривен.

Статус "почтальона последней мили" подогревает кэш-фло на сотни миллионов гривен ежегодно, а сколько можно будет получить, если присовокупить еще и титул "банкира последней мили"?

Тем более, деньги сейчас очень нужны. В 2018 году Укрпочта разместила несколько выпусков своих облигаций с космической доходностью 19% годовых. В ноябре 2020-го придется погашать серию "А" на 150 млн гривен и можно только посчитать, сколько за время обращения ценных бумаг натикало купонных выплат. Новая программа деятельности тут как нельзя кстати.

Колоссальная проблема нынешней разбалансированной системы государственного управления заключается в том, что государство не работает со своими активами как единый собственник. За каждой компанией скрыт змеиный клубок разношерстных интересов, наблюдательных советов, кураторов в офисе президента. Каждый "шьет пуговицы" и, надо сказать, пришиты они зачастую намертво.

Какими принципами должно руководствоваться государство в отношении функционирования общественно значимых госкомпаний:

Достижение социального эффекта. Как вспомогательная цель – прибыльность. Она достигается путем минимизации затрат и роста доходов. Капитализация бизнеса для появления возможности эффективно его приватизировать, если для этого сложатся экономические предпосылки.

Превращение "Укрпочты" в банк не соответствует ни одной из указанных целей, особенно в части минимизации затрат.

Но есть вариант, который учитывает и первое, и второе, и компот.

Как объяснить тот факт, что в Японии почта является крупнейшей национальной компанией, а почтовый банк аккумулирует пятую часть сбережений населения, а украинская почта в это же время продолжает прозябать в помещениях, которые в любой момент можно перепрофилировать в комнаты страха?

И почему, изначально имея в распоряжении таких лидеров рынка как "Ощадбанк" (в начале 90-х аккумулировал большую часть сбережений населения и был главным оператором денежных переводов), Укрдержстрах (в последующем – НАСК "Оранта" – лидер страхования населения), "Укрпочту" (лидер почтовых отправлений), спустя несколько десятков лет наша страна оказалась с набором малоэффективных государственных компаний?

Еще с советских времен территориальные сетки почты и сберегательного банка практически дублировали друг друга и это происходит до сих пор, когда в одном здании находится отделение "Укрпочты" и "Ощадбанка". Казалось бы, сама логика развития диктует вариант их объединения, которая позволила бы минимизировать операционные затраты и за счет этого повысить зарплаты сотрудникам.

Ничто не мешает нам попробовать слепить некую идеальную модель, учитывающую интересы и государства, и потенциальных инвесторов. Такой моделью могло бы стать создание украинского почтово-сберегательного холдинга, объединяющего "Укрпочту" и "Ощадбанк" в единое целое. Зачем вкладывать дополнительные средства в модернизацию платежной инфраструктуры почты, если все это уже есть в "Ощадбанке"? Кроме того, отделения почты и сбербанка нередко соседствуют друг с другом даже в небольших населенных пунктах страны и создают никому не нужную конкуренцию в сфере безналичных платежей и переводов. Их объединение позволило бы существенно оптимизировать штатный состав и количество отделений, которые нужно постоянно содержать. Такой холдинг мог бы включать: почтово-сберегательный банк (на базе "Ощадбанка"), почтовый сервис (на котором должна сфокусироваться "Укрпочта") и страхование населения (лайфовое, накопительное страхование жизни). Кстати, создание в почтово-сберегательном конгломерате отдельного страхового направления, увеличило бы его капитализацию на 15-20%.

Естественно, при создании такой структуры необходимо сформировать существенные ограничители, вроде отказа от кредитования крупного бизнеса. Для инвестирования в реальный сектор экономики будущая объединенная структура могла бы создать за счет прибыли специальный инвестиционный фонд и управлять им. Кроме того, для внедрения лучших практик корпоративного управления можно было бы привлечь международные финансовые организации, которые и могли бы стать первыми владельцами акций, проданных частным инвесторам (15-20% капитала).

За счет такой пробной эмиссии холдинг смог бы привлечь порядка $100-200 млн от международных банков, таких как ЕБРР или ВБ, которых вполне хватило бы для реализации основных этапов реформы без привлечения денег из бюджета.

Приблизительно через 3-5 лет новый почтово-банковский холдинг Украины мог бы занять существенную часть рынка вкладов населения и безналичных расчетов, а также увеличить долю внутренних и международных отправлений, а его акции стали бы надежным инструментом для размещения активов негосударственных пенсионных фондов. Возможно, тогда Украина и смогла бы разместить свой рекордный выпуск акций на международных рынках (IPO), а проблема постоянной докапитализации "Ощадбанка" и дотирования "Укрпочты" навсегда осталась бы в прошлом, то есть в нашем сегодняшнем.