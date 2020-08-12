Экономика по Клаузевицу. Как Украине найти баланс между свободой рынка и вмешательством государства

Если перефразировать афоризм известного военного стратега Клаузевица, то политика есть ничто иное, как способ достижения экономических целей иными средствами.

В то время, когда большинство видит политику, как противостояние разных партий, я вижу ее, как противостояние разных экономических идеологий.

Первая — это идеология невмешательства и полного устранения государства от управления экономикой. Вторая — идеология, в рамках смыслов которой государство является важным агентом изменений в стране. Вопрос только в том, где и как оно будет создавать эти изменения.

У нас из-за незнания истории и непонимания роли институтов любят сильно упрощать эти две идеологии.

Так, невмешательство всегда приравнивают к капитализму как таковому и в пример приводят успех США. А если есть в наличии фактор сильного государства, как экономического игрока, то это автоматически называют "социализмом" и в пример приводят неудачу СССР.

В действительности же правда намного сложнее. Как бы там не доказывали, что Запад преуспел исключительно благодаря невмешательству государства и инициативе частного бизнеса, но реальность другая.

Запад преуспел благодаря умному симбиозу государства и бизнеса. Государство строит инфраструктуру, инвестирует в фундаментальную науку. Государство создает институты и инструменты, чтобы помочь бизнесу развиваться. Если бизнес не готов инвестировать в определенную деятельность, то государство это делает вместо него. Государство является инициатором создания новых отраслей. В периоды трудностей государство тратит деньги на поддержку экономики.

Можно бесконечно восхищаться талантом и менеджерскими способностями Илона Маска, но:

— если бы государство не интересовалось космосом задолго до него и не строило ранее ракеты и не развивало соответствующие технологии и науку;

— если бы у него не было заказчика в виде государства;

— если бы у него не было доступа к технологиям, которые были созданы ранее за счет государственных инвестиций;

— если бы у него не было доступа к специалистам, которые были подготовлены ранее, так как государство в рамках программ НАСА обеспечивало на них спрос;

— если бы не было готовой инфраструктуры, в виде космодромов,

то мы никогда бы не узнали, смог бы Маск запустить свою ракету.

Это лишь один пример того, когда роль государства на западе у нас преуменьшают или забывают о ней, доказывая, что пример успеха Маска — результат исключительно невмешательства государства.

И у нас в Украине есть целая группа политиков, которая верит в магическую силу невмешательства государства в неисповедимые пути невидимой руки рынка.

Так вот. С подобными упрощениями я категорически не согласен. Более того, я считаю их вредными, так как они скорее приводят не к прогрессу, а к деградации и примитивизации экономики страны. И к тому же, делают государство хроническим должником на грани дефолта.

И, как мне кажется, будущее государства будет зависеть от того насколько одна идеология сможет победить другую.

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Публикуется с разрешения автора.