Командная игра. Почему в бизнесе важно научиться делегировать полномочия

Как-то я спросил у собственника большой сети украинских супермаркетов, задействованного в операционном управлении бизнесом: как выглядит их флагманский магазине в Полтаве?

Он ответил:

— Я не знаю. Я там еще не был.

— А сколько он уже работает?

— Около года.

— Но как так?

— Алексей, если хочешь быстро идти вперёд умей создавать классные команды, расставлять приоритеты и делегировать полномочия.

Я был в шоке.

Да, большая сеть. Да, очень много работы.

Но не знать, где точно находится и как выглядит твой магазин на несколько тысяч метров торговой площади — как?!

На тот момент у нас было целых 3 (!) магазина и я знал с закрытыми глазами каждую полку в них. А если меня было разбудить среди ночи - мог наизусть сказать цены на большую часть товаров.

Прошло время.

На прошлой неделе, пока я был в отпуске, мы открыли 31-й магазин в нашей сети.

Я там не был.

Я не подбирал помещение.

Я не участвовал в его открытии.

Я не знаю наш персонал там.

Зато, за первую неделю работы, этот новый магазин уже уверенно ворвался в ТОП-10 нашей сети.

Значит, команда без меня все сделала правильно!

Как и любому украинскому предпринимателю, выросшему из штанишек микробизнеса и привыкшему все и всегда держать на личном контроле — было очень важно в какой-то момент начать доверять команде и делегировать то, что еще совсем недавно делал я сам.

Это очень тяжело. Но если хочешь расти и развиваться — другого пути нет.

И вот тут, я вспомнил слова того моего товарища:

"Выращивай команду, расставляй приоритеты, концентрируйся на важном и делегируй полномочия".

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