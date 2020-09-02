Командная игра. Почему в бизнесе важно научиться делегировать полномочия
Как-то я спросил у собственника большой сети украинских супермаркетов, задействованного в операционном управлении бизнесом: как выглядит их флагманский магазине в Полтаве?
Он ответил:
— Я не знаю. Я там еще не был.
— А сколько он уже работает?
— Около года.
— Но как так?
— Алексей, если хочешь быстро идти вперёд умей создавать классные команды, расставлять приоритеты и делегировать полномочия.
Я был в шоке.
Да, большая сеть. Да, очень много работы.
Но не знать, где точно находится и как выглядит твой магазин на несколько тысяч метров торговой площади — как?!
На тот момент у нас было целых 3 (!) магазина и я знал с закрытыми глазами каждую полку в них. А если меня было разбудить среди ночи - мог наизусть сказать цены на большую часть товаров.
Прошло время.
На прошлой неделе, пока я был в отпуске, мы открыли 31-й магазин в нашей сети.
Я там не был.
Я не подбирал помещение.
Я не участвовал в его открытии.
Я не знаю наш персонал там.
Зато, за первую неделю работы, этот новый магазин уже уверенно ворвался в ТОП-10 нашей сети.
Значит, команда без меня все сделала правильно!
Как и любому украинскому предпринимателю, выросшему из штанишек микробизнеса и привыкшему все и всегда держать на личном контроле — было очень важно в какой-то момент начать доверять команде и делегировать то, что еще совсем недавно делал я сам.
Это очень тяжело. Но если хочешь расти и развиваться — другого пути нет.
И вот тут, я вспомнил слова того моего товарища:
"Выращивай команду, расставляй приоритеты, концентрируйся на важном и делегируй полномочия".
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