Скорая помощь. Как быстро восстановить экономику Украины не повышая налоги на бизнес

Уже сегодня, во вторник 15 сентября, правительство обещает подать в парламент первую версию бюджета-2021. Ключевым вопросом является метод поддержания пикирующих, в условиях продолжающегося кризиса, доходов бюджета.

И традиционный, а также самый простой для украинских чиновников ответ — резкий рост налогового давления на бизнес и экономически активное население — Украине совершенно не подходит. Это неприемлемый способ поддержать постпандемическое восстановление!

Потенциальными альтернативами могут стать сразу несколько источников:

— адекватное падению экономики сокращение государственных расходов (так, если расходы бюджета сократить на 6,5%, потребность в налогах в реалиях госбюджета-2020 снизится на 82,5 млрд грн, что составляет пять шестых объема годового налога на прибыль);

— украинская налоговая и таможенная службы лишь за счет улучшения качества администрирования способны изыскать в бюджет до 100 млрд грн, не прибегая к прямому росту налогов (расчеты экспертов МВФ показывают, что налоговые администрации с высокой операционной эффективностью могут собирать в среднем на 3,25% ВВП больше налогов при прочих равных условиях).

Этого же порядка цифры (до 90 млрд в год) фигурируют в скандалах о скрутках НДС и дырах на таможне;

— запуск большой приватизации, где речь, во-первых, будет идти не о сотнях миллионов гривень, как сейчас, а о десятках миллиардов. А во-вторых, позволит избавиться от огромного числа проблемных государственных предприятий, непрерывно генерирующих убытки и коррупцию;

— амнистия капиталов, направленная не на "обилечивание" простых украинцев, последние годы зарабатывающих на жизнь своих семей за границей, а на возврат в страну части сбежавших из страны капиталов (по некоторым оценкам сегодня за пределами Украины находится более 120 млрд дол США).

Тот же безналоговый вариант легализации, при определенных условиях, вполне способен уже в следующем году привлечь в долговые бумаги правительства до 10-12 млрд долл.

Это, несомненно, далеко не исчерпывающий список. Но даже его частичная реализация способна сместить дискуссию при принятии бюджета-2021 от политики "эпохи высоких налогов" к значительно более правильной политике "быстрого восстановления экономической жизни".

В конце концов, правильно в свое время сказал немец Людвиг Эрхард: "Экономика — это не пациент, которого можно оперировать бесконечно".

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Публикуется с согласия автора.

