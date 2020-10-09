Все ушли в сеть. Почему онлайн победил живое общение и чем это грозит людям

Можем ли мы отдать когнитивную функцию машинам? Можем, конечно, если сможем предотвратить атрофию своих познавательных навыков (Дениэл Деннет).

Цифровизация – как много в этом слове…На деле же, сей замечательный процесс, привел нас к эпидемии цифрового аутизма, снижению интеллектуального потенциала и… зависимости от примитивного контента.

Я по себе заметила. Примитивный контент затягивает. Вот так, бывало, зайдешь в сеть и серфишь бездумно по полчаса … Провисаешь. А потом, не можешь те же полчаса включить мозг на понимание серьезного материала. А недавно нашла исследования, что таки да – после релакса, мозг по-любому будет от 20 до 40 мин разогреваться.

И чем больше вы отвлекаетесь, тем чаще придется запускать мозговой аккумулятор по новой. В итоге, ему вообще станет лень запускаться, и все.

Все ушли в сеть и возвращаться не хотят. Я приведу данные, не так давно озвученные на одной международной встрече.

В развитых странах порядка 40% детей до 10 лет практически постоянно находятся онлайн, количество онлайн-зависимых подростков стремится уже к 70%.

Еще в далеком 1997 году количество экранного времени сравнялось со временем, которое, обычно человек тратит на живое общение. В 2007 году экранное время увеличилось до 8 часов, а живое общение занимает менее, чем 2 часа в день.

Как это влияет на мозг?

Сегодня молодые люди не в состоянии поддерживать длительный психологический контакт друг с другом. Им также малоинтересен внутренний мир других людей. Зато телефон имеет настолько огромную ценность, что не выпускается из рук даже на свиданиях.

В то же самое время, последние исследования (2018 год) зафиксировали следующую тенденцию – если вы проводите в телефоне 2,5 и более часов в день – у вас резко возрастают показатели депрессивных мыслей и суицидальных наклонностей.

Другой эксперимент доказал, что чем дальше от вас находится телефон, тем лучше работают ваши интеллект и память.

Давайте, обзывайте меня динозавром и врагом технологического развития. Но я продолжу.

Для мотивированного развития человеку необходимо иметь дистальное видение – способность конструирования своего будущего в сознании. Отсюда навык формировать задачи и цели. К сожалению, эта способность утрачивается при тотальном упрощении информационного контента.

А мозг, поскольку потребляет большое количество энергии, склонен автоматически выбирать из предложенного задачи попроще. Отсюда расчет у молодежи на легкий успех и полная потеря навыков и способностей к обучению.

И вот в этом месте руки чешутся (вместе с разогретым мозгом) рассказать о том, как сегодня происходит карантинное обучение онлайн. Но об этом в другом тексте, чтобы не утомлять вас таким количеством букв.

Просто примите к сведению факты. Возможно, они помогут внести качественные изменения в вашу жизнь.

Всем побольше живого общения и соблюдения социальной дистанции от.. телефонов!

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Публикуется с согласия автора.